Basler Strafgericht Nach Methadon-Überdosis: Wurde die 15-Jährige vorsätzlich getötet? Ein 23-Jähriger schenkt in Riehen einem 15-jährigen Mädchen ein Gramm Methadon – ein synthetisch hergestelltes Opioid, das als Ersatzmittel für Heroin eingesetzt wird. Dieses stirbt. Am Donnerstag fällt das Strafgericht sein Urteil.

Methadon ist ein synthetisch hergestelltes Opioid, das in der BRD im Rahmen der Substitution als Ersatzmittel für Heroin eingesetzt wird. Symbolbild: Keystone

Zweieinhalb Wochen lang lag das 15-jährige Mädchen auf der Intensivstation, schliesslich verstarb es an Organversagen: Es war die dramatische Folge eines Wochenendes in Riehen, an dem das Mädchen insgesamt 26 Methadontabletten konsumiert hatte.

Aus einem Heim abgehauen

Die 15-Jährige war zusammen mit einer Kollegin an jenem Wochenende im März 2019 aus einem Heim abgehauen. Untergekommen waren sie bei einer weiteren langjährigen Kollegin in Riehen, deren heute 46-jährige Mutter den Besuch diverser Jugendlicher aus dem Milieu duldete. Die 46-Jährige konsumierte lediglich Marihuana, wie sie am Dienstag im Basler Strafgericht betonte.

Angelpunkt der Geschichte ist allerdings ein heute 23-jähriger Mann, der als Obdachloser ebenfalls in Riehen Unterschlupf fand und die Jugendlichen mit Methadontabletten belieferte. Die damalige Party entwickelte sich zum Drama: Die 15-Jährige schluckte die Methadontabletten am Sonntag gegen 23 Uhr und ging danach schlafen. Am nächsten Morgen wurde bemerkt, dass sich das Mädchen nicht wecken liess, später röchelte es offenbar noch. Eifrig wurde nach «Was tun bei Überdosis?» gegoogelt, erst gegen 13.30 Uhr am Montag rief man die Sanität.

Hätte die junge Frau gerettet werden können?

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 23-Jährigen vorsätzliche Tötung durch Unterlassen vor, der 46-jährigen Wohnungsinhaberin das Unterlassen der Nothilfe. Vor dem Basler Strafgericht wurde am Dienstag allerdings darüber gestritten, ab wann man die junge Frau noch mit Sicherheit hätte retten können.

Auch die Schuldfähigkeit des 23-Jährigen zur Tatzeit ist nicht ganz klar. Als Frau geboren befindet er sich in einem Transgenderprozess und lässt sich als Mann ansprechen. Verteidiger Christian Stöbi betonte, sein Mandant würde bei einer Gefängnisstrafe sowohl in einem Männer- wie auch in einem Frauengefängnis systematisch geplagt werden. Jeglicher stationäre Vollzug sei somit unzumutbar. Der Mann hatte bereits vor fünf Jahren erfolglos versucht, sich und eine andere Frau mit Methadon umzubringen. Die fünf Richter fällen das Urteil am Donnerstag.