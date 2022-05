Basler Strafgericht Urteil im Fall an der Heuwaage: Angeklagter vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen Der Beschuldigte wird freigesprochen vom Vorwurf der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung. Schuldig spricht ihn das Basler Strafgericht wegen sexueller Belästigung.

Hier bei der Unterführung Lohweg bei der Heuwaage soll die Tat passiert sein. Roland Schmid

Ende Oktober 2021 soll ein junger Mann eine Frau in der Unterführung bei der Heuwaage vergewaltigt und zuvor eine weitere sexuell belästigt haben. Am Dienstag verhandelte das Basler Strafgericht den Fall. Am Freitagvormittag hat das Strafgericht nun mündlich das Urteil bekannt gegeben.

Der Beschuldigte wird freigesprochen vom Vorwurf der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung. Schuldig spricht ihn das Basler Strafgericht wegen sexueller Belästigung. Er erhält eine Busse von 300 Franken. Die Basler SVP fordert bereits kurz nach Bekanntwerden des Urteils eine Videoüberwachung an der Heuwaage:

Halten wir fest: Videoüberwachung an diesem gefährlichen Gewalthotspot hätte für ein faires Urteil geholfen. https://t.co/wKzeP28aGB pic.twitter.com/UOMBqsX0Qv — SVP Basel-Stadt (@svpbasel) May 6, 2022

Die Staatsanwaltschaft hatte eine bedingte Haftstrafe von 24 Monaten sowie eine Busse von 1000 Franken gefordert. Zudem beantragte sie einen Landesverweis für die Dauer von acht Jahren. Die Opferanwältin hatte zusätzlich eine Genugtuung von 12'000 Franken gefordert.

