Absagen statt volle Wucht

Die Auswahl der Beteiligten lag aber nicht allein beim Standortmarketing. Eingespannt wurden auch das Fasnachts-Comité für die Zusammenstellung der Vereinigten Fasnachtscliquen und die Zünfte für die Zusammenstellung des Vereinigten Zunftspieles. Schliesslich ergibt sich die Teilnahme als Gastkanton am Sechseläuten nur alle 25 Jahre. «Insgesamt gab es sicher vier bis fünf Mal so viele Interessierte, wie wir freie Plätze zu bieten hätten», sagt Horvath.

Das konkretisiert Lorenz Cairoli, Vorsitzender Meister der Basler Zünfte: «Wir wurden von Anmeldung förmlich überrumpelt.» Als die Zünfte ihre Zunftspiele anschrieben, dachten die Verantwortlichen schon, dass sich ein paar Interessierte melden würden. «Am Schluss hatten wir rund 200 Anmeldungen und freuten uns, dass wir mit voller Wucht in Zürich auftreten würden», so Cairoli.

Ausgebremst wurden sie dann vom Organisationskomitee: 200 seien zu viele – so gross sei sonst eine komplette Gastkantons-Delegation. Also wurde reduziert. Auf 20 Tambouren, 30 Pfeifer und einen Tambourmajoren. Die restlichen Dreiviertel der Angemeldeten erhielten alle eine Absage. Ähnliches spielte sich auf der Fasnachts-Seite ab. «So mussten wir leider einige enttäuschen», sagt Cairoli.

Und es geht doch

Ganz leer ausgehen werden aber längst nicht alle. Betroffen von der Teilnehmerlimite ist nur der Umzug zum Feuer, der am Montag, 16. April, stattfindet und mit dem Anzünden des Böögg auf dem Sechseläuten-Platz seinen Höhepunkt findet. Das ganze Fest startet hingegen schon am Freitag, 13. April, unter anderem mit dem Trummlebummle, wenn also ganz nach Basler Manier durch die Zürcher Innenstadt getrommelt und gepfiffen wird. Und das ganz ohne Teilnehmerlimite.

Kommt hinzu, dass auch die Zürcher Zünfte Gäste einladen können. Davon profitiert etwa das Spiel der Basler Webern-Zunft, die separat von einer Zürcher Zunft eingeladen wurde. Sie laufen daher aus Sicht des Gastkantons Basel-Stadt ausser Kategorie. Davon profitieren noch weitere Basler Einheiten.

Einen Überblick darüber habe das Organisationskomitee um Standortvermarkterin Sabine Horvath allerdings nicht, wie sie sagt, schliesslich gehören all jene auch nicht dem offiziellen Bebbi-Tross an. Das Festprogramm des Zürcher Sechseläutens dauert vom Freitag bis am Montag.

Der Gastauftritt von Basel-Stadt umfasst nicht nur die Teilnahme am Umzug zum Feuer vom Montag – mit Piccolos, Trommeln und dem Klamauk von Jean Tinguely –, sondern auch die Bespielung des Festbetriebs auf dem Lindenhof. Dort wird auch alles ein bisschen fasnächtlich: Nicht nur können sich Zürcher eine erste Lektion in von der Unesco ratifizierten Fasnachtssachen einverleiben, auch werden sie Zeugen der Entstehung einer veritablen Fasnachtslaterne.