Seit knapp zwei Jahren kämpft eine Gruppe von Tierschützern rund um den Basler Polizisten Oliver Bieli dagegen, dass Pferde an der Fasnacht eingesetzt werden. Nun ist es soweit: Die Tierschützer können nach eigenen Angaben einen weiteren Erfolg verzeichnen. «Wir wurden von der Obfrau der Chaise ‹Blooggaischt› darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie aufgrund unserer Kampagne ihre Chaise 2019 das letzte Mal teilnehmen lässt», schrieb Bieli am Freitag in einer Mail an die Medien.

Damit seien Aktivisten ihrem Ziel einer tierleidfreien Basler Fasnacht bereits ein Stück näher gekommen, so Bieli weiter. Man zolle der Blooggaischt-Obfrau für ihren Mut Respekt.