Basler Tradition Brunnenbaden bedeutet für die IWB viel Aufwand – und das betrifft nicht nur die Reinigung Eigentlich sind die Basler Brunnen nicht fürs Baden gedacht. Die IWB erinnern darum an die Regeln, die eingehalten werden sollen.

Steigen die Temperaturen, gönnen sich Baslerinnen und Basler gerne ein Bad in einem Brunnen mit grossem und tiefem Trog. Roland Schmid

Sicherten die mehr als 200 öffentlichen Basler Brunnen in früheren Zeiten die Trinkwasserversorgung der Stadtbevölkerung, dienen sie heute vor allem der Abkühlung an heissen Sommertagen. Anders als in anderen Städten wird in Basel das Wasser jedoch nicht nur getrunken, sondern auch im Wasser der Brunnentröge gebadet.

Eine Tatsache, mit der sich die zuständigen IWB offenbar genauso wie lärmgeplagte Anwohnerschaften nicht so richtig anfreunden können. Diesen Eindruck erhält jedenfalls, wer sich bei diesen zum Thema Brunnenbaden und dessen Bedeutung für ihre Wartung schlauzumachen versucht. IWB-Mediensprecherin Jasmin Gianferrari betont, dass die Wartung und Reinigung der Brunnen, welche IWB-Mitarbeitende im Auftrag des Kantons durchführen, in erster Linie nicht dem Brunnenbaden dienten.

Vielmehr sorge das Brunnenteam dafür, dass die Brunnen stets ein sympathisches Aushängeschild der Stadt darstellten. Als Eigentümer toleriert der Kanton Basel-Stadt das Baden in den Brunnen ­– «jedoch auf eigene Verantwortung und Gefahr», erklärt Gianferrari.

Mehr Reinigungsaufwand und nächtliche Lärmklagen

Um einen Brunnen zu reinigen, muss zunächst das Wasser abgelassen werden. Sobald der Trog leer ist, werden Laub und Abfall entfernt. Danach folgt eine erste Spülung mit sechsprozentigem Javelwasser. «Dessen Einsatz ist für Mensch und Umwelt bedenkenlos», sagt Gianferrari. Dennoch würden die Brunnenreiniger bei Brunnen, deren Wasser in den Untergrund versickert, auf diesen Zusatz verzichten. Nach der Javel-Kur folgt die zweite Spülung, nach welcher der Trog wieder gefüllt wird. Dieser Prozess wird alle zwei Wochen wiederholt.

Das Brunnenbaden sei dann eine bereichernde Tradition, wenn sich die Badenden an die Regeln halten, sagt Gianferrari und erinnert:

«Es sollte vor dem Bad keine Sonnencreme benutzt werden, im Brunnen sollten keine Speisen und Getränke konsumiert werden, Hunde dürfen nicht im Brunnen baden und der Brunnen darf nicht zum Waschen genutzt werden.»

Bei den Brunnen mit grossen, tiefen Trögen ist die Reinigung wegen des Badens besonders aufwendig. Leider werde die Bitte der IWB, die Brunnen sauber zu hinterlassen und auf Anwohnende Rücksicht zu nehmen, nicht immer respektiert. Gerade in letzter Zeit würden die IWB und kantonale Stellen in diesem Zusammenhang auch negative Reaktionen der Anwohnenden erreichen. «Wenn beispielsweise die Nachtruhe nicht eingehalten wird oder die Badenden ihren Abfall hinterlassen.»