Basler Traditionslokal Eigentümer Daniel K. Röschli: «Das Huguenin wird weitergeführt wie bisher» Nach dem Tod seiner Frau vor einigen Wochen verspricht der Eigentümer des Café Huguenin am Basler Barfüsserplatz, Kontinuität.

Das fast letzte seiner Art: Das Grand Café Huguenin am Barfüsserplatz. Bild: Kenneth Nars

Das Grand Café Huguenin am Barfüsserplatz trotzt seit 1934 allen modischen Strömungen in der Gastro- und Kaffeekultur. Trotz diverser Umbauten Ende des Jahrhunderts hat es seinen Charakter behalten und steht, mittlerweile fast allein auf weiter Flur, für eine fast untergegangene Epoche in Basel.

Seit 2015 ist der Architekt und Unternehmer Daniel K. Röschli Eigentümer des Traditionshauses. Nach dem plötzlichen Tod seiner Frau Denise vor einigen Wochen ist von aussen betrachtet der Fortbestand des «Huguenin» gefährdet. Zu dieser Zeitung sagt Röschli:

«Denise war als Gastgeberin die Seele des Hauses.»

Jeden Tag habe sie die Gäste mit grösstem Engagement und voller Freude bedient. Er werde nun fast täglich seit ihrem tragischen Ableben von zahlreichen Gästen und Interessierten mit der Frage konfrontiert, wie es mit dem Kaffeehaus weitergehe. «Ich kann auf diesem Weg versichern: Ein Verkauf des Huguenin steht für mich nicht zur Debatte. Wir machen weiter wie bisher.»

Derzeit bekomme er in der Betriebsführung vorübergehend Unterstützung von einer langjährigen geschäftlichen Begleiterin. Die Suche nach einem Betriebsassistenten oder einer Betriebsassistentin laufe auf Hochtouren. Als nächstes stehe im Erdgeschoss ein Umbau an. Dieser sei schon längst geplant gewesen, jedoch pandemiebedingt verschoben worden. Röschli:

«Aber noch einmal: Das Café wird weitergeführt wie bisher – und somit ganz im Sinn meiner verstorbenen Frau.»