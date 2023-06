Basler Verkehrs-Betriebe Umrüstung auf E-Flotte: Erste Basler Gasbusse nach Deutschland verscherbelt Die BVB haben sechs der ersetzen Busse an einen Zwischenhändler nach Deutschland verkauft. Weitere werden folgen. Bis 2027 soll die gesamte Busflotte elektrisch fahren.

So sehen die neuen Elektrobusse der Basler Verkehrs-Betriebe aus. Bild: zvg

Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) rüsten ihre Busflotte laufend um auf E-Busse. Damit wird die gesamte aktuelle Busflotte ersetzt. Die BVB setzen damit den gesetzlichen Auftrag um, den gesamten ÖV im Kanton Basel-Stadt bis 2027 mit 100 Prozent erneuerbarer Energie zu betreiben.

Ab Januar 2023 nahmen 19 E-Normalbusse (12 Meter Länge) des Typs eCitaro des Daimler-Tochterunternehmens EvoBus (Schweiz) AG schrittweise den Fahrgastbetrieb auf den Linien 33, 42 und 46 auf. Acht E-Doppelgelenkbusse mit einer Länge von 25 Metern wurden ab Mitte Januar 2023 nach und nach auf der Linie 50 in Betrieb genommen. Im dritten Quartal 2023 sollten 38 E-Gelenkbusse (18 Meter Länge) des Typs eCitaro G ebenfalls von EvoBus (Schweiz) AG angeliefert anschliessend im kommenden Herbst ebenfalls schrittweise auf den Linien 30 und 36 sowie weiteren Linien in Betrieb genommen. Eine zweite Tranche an neuen E-Bussen folgt bis 2027.

Lieferverzögerungen wegen Engpässen

Aufgrund globaler Lieferengpässe kam es bei der Lieferung der 38 E-Gelenkbusse aber zu einer Verzögerung. Sie werden nun ab dem dritten Quartal 2023 angeliefert. Konkret geht es um fehlende Bauteile infolge von Lieferengpässen sowie dem Unterbruch globaler Logistikketten.

Die Infrastruktur, welche für die Gasnormalbusse benötigt wurde, wird voraussichtlich erst im Frühling nächstes Jahr zurückgebaut, da aktuell noch Gas(gelenk)busse im Einsatz sind auf dem BVB-Netz.

Aller alten, auch der Diesel-Busse wollen sich die BVB entledigen: Sechs Gasbusse, sogenannte Citaro-Normalbusse CNG wurden nun diese Woche von einem Deutschen Händler abgeholt, wie die BVB mitteilen. Nächste Woche werden weitere vier der Gasbusse abgeholt.

«Wir haben alle älteren Gas- und Dieselbusse, welche wir in Zukunft wegen der Umstellung auf E-Busse nicht mehr benötigen, als Gesamtpaket an einen Händler verkauft. Pro Gasbus wurde ein tiefer, vierstelliger Preis vereinbart», so Steiger auf Anfrage.

Der neue Eigentümer aus Deutschland sei ein Zwischenhändler, zu dessen Gunsten das Ausschreibungsverfahren ausgefallen sei. Was danach mit den Gasbussen passiert, wisse man bei den Basler Verkehrs-Betrieben nicht.