Basler Verkehrsbetriebe BVB spüren Corona-Nachwirkungen: 16 Prozent weniger Fahrgäste als vor der Pandemie In ihrem Geschäftsbericht 2022 blicken die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) auf bewegte Zeiten zurück. Die Coronapandemie hinterliess ihre Spuren. Dennoch konnte aber wieder ein Gewinn verzeichnet werden.

Die BVB ist bei den Fahrgastzahlen 16 Prozent hinter dem Vorcoronaniveau. Bild: Kenneth Nars

Das Jahr 2022 sei auch für die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) ganz im Zeichen der Rückkehr zur Normalität nach der Coronapandemie gestanden. «So sind die Fahrgastzahlen im Verlauf des Jahres zwar weiter gestiegen, blieben aber rund 16 Prozentpunkte unter dem Niveau vor der Pandemie», wie die BVB am Mittwoch mitteilen. Nur dank einer rückwirkenden Unterstützungsmassnahme für den Orts- und Regionalverkehr schliesse die BVB das Geschäftsjahr 2022 mit einem Gewinn von gut 20 Millionen Franken ab.

Im Vorjahr verzeichneten die BVB noch einen Verlust von über 20 Millionen Franken. Im vergangenen Jahr wurden nach dem ersten Quartal alle Schutzmassnahmen aufgehoben. Dies wirkte sich gemäss Geschäftsbericht auf die Fahrgastzahlen der BVB aus: Gesamthaft waren 2022 rund 106,2 Millionen Fahrgäste mit einem Bus oder Tram der BVB unterwegs. Das entspricht gemäss BVB einer Zunahme von über 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (88,3 Millionen).

Allerdings wurden im Jahresdurchschnitt erst knapp 84 Prozent der Fahrgastzahlen des letzten Vor-Corona-Jahres 2019 erreicht. Im letzten Quartal 2022 blieben die Fahrgastzahlen noch rund neun Prozent unter dem gleichen Quartal vor der Pandemie.

Einzelbillette anstatt Abonnemente

Ehemalige Abo-Kundinnen und -Kunden bevorzugten letztes Jahr vermehrt Einzelbillette. Dadurch haben die Bartarife stärker zugelegt als die Abos. «Zu Beginn des Jahres bestand noch eine Homeoffice- und Zertifikatspflicht und die erhoffte schnellere Erholung bei den Jahresabos blieb aus», begründen die BVB. Diese Mindereinnahmen führten zu einem negativen Betriebsergebnis von rund 3,4 Millionen Franken.

Nur aufgrund der vom Kanton Basel-Stadt, der Gemeinde Riehen und dem Bund gewährten Defizitdeckung für das Geschäftsjahr 2021 kann die BVB dennoch einen Gewinn in Höhe von rund 20,5 Millionen Franken ausweisen (2021: -23,9 Millionen Franken). Dieser Gewinn fliesse in die gesetzlich vorgeschriebenen Reserven, um die Defizite aus den Vorjahren zu decken, wie die Basler Verkehrsbetriebe mitteilen.

Bis 2027 muss der gesamte öffentliche Verkehr im Kanton Basel-Stadt mit 100 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden. Diesen gesetzlichen Auftrag setze die BVB mit der Umstellung der gesamten Busflotte auf E-Busse um. Hier konnte gemäss BVB ein wichtiger Meilenstein verzeichnet werden, als im November 2022 die ersten von 65 E-Bussen in Betrieb genommen wurden. Ebenfalls im November kamen die ersten von acht E-Doppelgelenkbussen des Solothurner Herstellers Carrosserie Hess AG in Basel an. Diese E-Busse sind gemäss BVB mit einer Länge von rund 25 Metern eine Neuheit für die trinationale Region.