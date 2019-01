Das Geschäft mit der Hoffnung auf den ganz grossen Gewinn beim Lotto oder Toto spielen läuft hervorragend. So gut, dass jeden Tag eine Million Franken für gemeinnützige Zwecke abfällt. Nach einem speziellen Verteilschlüssel fliesst das Geld in die Kantone, deren Regierungen bestimmen über die Vergabe und unterstützen so gemeinnützige Projekte: So funktioniert der Swisslos-Fonds.

Rund 10 Millionen sind es jährlich in Basel-Stadt. So viel Geld weckt Begehrlichkeiten. Die Regierung hat deshalb eine Verordnung erlassen, welche die Vergabe regelt. Dazu hat das zuständige Justiz- und Sicherheitsdepartement eine Erläuterung geschrieben, welche diese ausdeutscht. Sie hält fest, dass der Staat «auf keinen Fall» öffentlich-rechtliche Verpflichtungen aus dem Topf bezahlen darf.

In der Praxis sei dies so zu handhaben, «dass zwingende, vom Bürger einklagbare staatliche Leistungen sowie Zuwendungen direkt an die Kantonsverwaltung ausgeschlossen sind». Und dennoch: Grösster Profiteur des Swisslos-Fonds 2018 ist das Präsidialdepartement (PD).