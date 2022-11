Basler Vorfasnacht Alles neu an Spielort Nummer 6: Das Drummeli 2023 lockt mit Diner-Plätzen Nach dem altehrwürdigen «Kiechli» die High-tech-Halle: Die grösste Basler Vorfasnachtsveranstaltung bespielt nach dem Abstecher im Küchlin im Februar 2023 die Eventhalle der Messe Basel. 19 Stammcliquen machen mit.

Hier spielen bald über 1000 Aktive auf: Robi Schärz vom Basler Fasnachts-Comité in der Eventhalle der Messe Basel. Kenneth Nars

Es entspricht nicht der typisch baslerischen Zurückhaltung, sich selber als legendär zu bezeichnen. Doch in diesem Fall ist es angemessen. «Legendär» lautet das Sujet des Drummeli 2023 – aus gutem Grund: Es ist das erste Mal, dass das «Monstre» in der Eventhalle der Messe Basel stattfindet, mit insgesamt sieben Vorstellungen, vom Samstag, 11., bis am Freitag, 17. Februar. Der Saal ist der mittlerweile sechste Spielort der grössten Basler Vorfasnachtsveranstaltung. Und bietet ganz neue Möglichkeiten.

«Ist das Drummeli legendär? Oder der Inhalt? Oder die Halle?», fragte Robi Schärz, Drummeli-Verantwortlicher beim Basler Fasnachts-Comité, an der Medienkonferenz am Freitag am Ort des späteren Geschehens. Inhaltlich wurde wenig verraten. Doch das, was schon bekannt ist, macht neugierig.

Über 1000 Personen wirken mit: eine Guggenmusik (Schlössli-Schränzer), zwei Schnitzelbänke (Dreydaagsfliege, Hansli Bargäld) und 19 Stammcliquen (siehe Fussnote). Die Halle fasst 1270 Plätze. Auch im Zuschauerraum wird es eine Neuerung geben: «Gnuss Blätz», also Plätze mit Tisch, wo man etwas mehr Beinfreiheit geniesst und mit Getränken versorgt wird.

«Und wir haben auch eine Balkonszene», sagte Robi Schärz – schwieg sich aber darüber aus, wie das in der Halle, die, im Gegensatz zum «Kiechli», gar keinen fest eingebauten Balkon besitzt, bewerkstelligt wird.

Einmaliger Ausflug ins (zu) enge «Kiechli»

Und da wäre noch der rote Faden. Nach dem Stadtmarketing-Slogan «Basel tickt anders» führt die Reise zu Legenden, und es werden auch legendäre Geschichten erzählt. Für die Regie zeichnen Laurent Gröflin und Assistent Richard Henschel verantwortlich.

Eigentlich sei die Eventhalle beinahe eine Rückkehr, sagte Robi Schärz: «Wir waren ja schon auf der anderen Seite der Tramgeleise zu Hause.» Von 1993 bis 2010 fand das «Monstre» im Festsaal der Messe Basel statt. Als er abgerissen wurde, um unter anderem Platz zu schaffen für die heutige Eventhalle, zügelte man ins Musical Theater. 2021 fand coronabedingt keine Ausgabe statt, in diesem Jahr folgte ein einmaliges Gastspiel im Küchlin. Das legendäre «Kiechli» war Drummeli-Heimstätte von 1914 bis 1992. Schärz erzählt:

«Wir haben viele E-Mails erhalten, mit der Frage, ob man wieder ins ‹Kiechli› gehen könne. Aber das geht halt leider nicht.»

Zwar sei der Ort nostalgisch. Doch weil der Saal heute als Kino genutzt werde, sei dort alles zu eng, ebenso fehle Infrastruktur.

Die weiteren zwei der bislang sechs Spielstätten des Drummeli: In den Anfangsjahren ab 1907 ging es in der Burgvogteihalle, beim heutigen Volkshaus, über die Bühne, 1911 wechselte man in den Festsaal des Stadtcasinos.

Neu gibt es das Ticket mit inklusivem Vier-Gang-Menü

Doch jetzt soll Schluss sein mit der Zügelei. Laut Robi Schärz bietet die Eventhalle ideale Voraussetzungen. Etwa mit dem Foyer. Der moderne Raum versprüht derzeit noch den Charme eines Flughafenterminals. Doch das werde man ändern, verspricht Schärz: «Wir bauen im ersten Stock Bars ein, Ideen für die Dekoration haben wir auch schon.» Roger Birrer vom Comité ergänzte, die 2013 eingeweihte Halle aus der Feder von Herzog & de Meuron habe einen weiteren Vorteil: die integrierte Beiz.

Youtube/Drummeli

In der Brasserie Monsieur Verseau wird erstmals das Drummeli-Diner angeboten, ein Vier-Gang-Menü, inklusive Dessert und Getränk während der Pause. «Unser Ziel ist es, sagte Birrer, «die Leute von der Stadt zu uns zu holen. Sie sollen sich also hier verpflegen und dann direkt zur Vorstellung wechseln.»