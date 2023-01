Basler Vorfasnacht Charivari 2023: Heisser Schluss nach lauwarmem Start Das diesjährige Charivari überzeugt vor allem in der zweiten Hälfte mit musikalischen Höchstleitungen, Spitzzüngigkeit und Witz. Das Premierenpublikum zeigte sich am Samstagabend begeistert.

Das Schauspielensemble, d Pfyffergrubbe Schäärede und die Charivari-Rockband zeigten am Ende des Abends ein ABBA-Medley. Bild: Juri Junkov

Für die kleine Pfeiferin ist es keine leichte Aufgabe. Als am Samstagabend im Kleinbasler Volkshaus die Lichter ausgehen, steht ihr grosser Auftritt bevor. Im blau-weissen Charivari-Kostüm macht sie sich vor ausverkauften Rängen auf den Weg zur Bühne.

Die Vorfreude beim Publikum ist gross. Das ist auch schon im Foyer vor dem Start der Premiere spürbar. Auf der Bühne empfängt das Charivari-Ensemble die kleine Pfeiferin, und mit der Liedzeile «Es isch widr Charivari-Zyyt» wird der Abend endgültig eingeleitet.

Auch für die Organisatoren der Kleinbasler Vorfasnachtsveranstaltung ist es keine leichte Aufgabe. Nach der äusserst erfolgreichen Ausgabe im vergangenen Jahr sind die Erwartungen beim Publikum hoch. So viel kann vorweggenommen werden: besonders in der zweiten Hälfte werden diese definitiv erfüllt.

Gelungene Rückkehr des Trios Piccolo Piano

Das Charivari 2023 zeichnet sich vor allem durch hochstehende musikalische Darbietungen aus. So zeigt d Pfyffergrubbe Schäärede zusammen mit der Charivari-Rockband ein Medley von Songs aus dem Musical «West Side Story». Die Schäärede, zu Deutsch «zusammengewürfelte Gruppe», setzt sich aus 23 Spitzenpfeiferinnen aus verschiedenen Basler Fasnachtscliquen zusammen.

Einer der Höhepunkte ist hier der Auftritt des neu zusammengesetzten Trios Piccolo Piano. Die drei Frauen beweisen, dass das erstmals im Jahr 1975 im Charivari gezeigte Konzept zweifellos auch in der heutigen Zeit funktioniert und überzeugt. Wie zwei Vögel an einem Frühlingsmorgen erwecken die beiden Pfeiferinnen die Pianistin aus dem Schlaf und stimmen zum gemeinsamen Stück an. Die Töne sitzen, vom Publikum wird das Trio mit grossem Applaus belohnt.

Das Trio Piccolo Piano trat in einer rein weiblichen Formation auf. Bild: Juri Junkov

Ein besonderes Lob gilt auch der Basler Rolli. Die Clique tritt gleich dreimal in unterschiedlichen Kostümen auf – zum Start des Charivari im Charivari, danach im schwarzen Gewand mit weissen Larven und zuletzt auch als gestiefelte Kater. Die Tambouren der «Rolli» zeigen ihr Können zudem bei einem vierten Auftritt.

Ein Esoterik-Guru für die Basler Anwohnerschaft

Die Guggenmusik Negro-Rhygass, die in diesem Jahr ihr 65-Jahr-Jubiläum feiert, zeigt einen guggenuntypsichen Auftritt. Dieser wird zu Beginn und zum Ende hin von Pfeiferinnen und Tambouren getragen. Die Gugge beweist einmal mehr, dass sie mit ihrer musikalischen Qualität punkten kann.

Die Fasnachtsclique Negro-Rhygass 1958 bei ihrem Auftritt. Bild: Juri Junkov

Der Veranstaltung täte es gut, wenn die Negro-Rhygass nicht erst nach der Pause auftreten würden. Denn das Charivari braucht in diesem Jahr etwas Zeit, um wirklich Fahrt aufzunehmen. In der ersten Hälfe sind es gleich vier Auftritte von Pfeiferinnen und/oder Tambouren und das Raamestiggli «d Bschäärig», wo es um die Cliquenwahl des Sprösslings geht, fällt trotz vollen Elans und Stimmgewalt ab.

Hingegen überzeugen die anderen Raamestiggli. So treffen sich «diskriminierte und privilegierte» Baslerinnen und Basler zur Selbsthilfegruppe. Unter der Leitung eines Esoterik-Gurus teilen sie ihre Sorgen über das Leben in der Stadt mit und machen ihrer Wut Luft – sei es wegen der Baustellen, des ständigen Tohuwabohus rund um die Rheingasse oder der bepflanzen Brunnen.

Eine Fasnacht mit oder ohne Cortège?

Beim Raamestiggli zur Präsidentenkonferenz unter der Leitung von Comité-Obfrau Pia Inderbitzin – deren Kopf aus einem gigantischen roten Hut besteht – gibt es bereits während des Auftritts viel Beifall. Auch von Inderbitzin selbst, die die Premiere von der Tribüne aus verfolgt. Im Stück will die Comité-Obfrau den Obleuten der Formationen den Cortège wieder schmackhaft machen, «denn es soll wieder eine Fasnacht geben, die den Namen Fasnacht verdient».

Die Comité-Obfrau und ihr grosser Hut auf Mission: Sie will den Cortège zurück. Bild: Juri Junkov

Worte, die man im realen Leben von Inderbitzin im Vorfeld der letzten Fasnacht zu Dutzend hörte. Die Vertreter von Cliquen, Guggen, Wagen und Chaisen stossen bei einigen im Publikum mit ihren Argumenten gegen den Cortège für Zuspruch.

Wortgewandt und spitzzüngig zeigen sich auch die beiden Schnitzelbänke Gryysel und Gwäägi, die für jeden ihrer Verse grossen Applaus ernten. Besonders der Charivari-Hausbangg Gwäägi zeigte einmal mehr, dass er sowohl gesanglich als auch textlich eine Nummer für sich ist. Ihr Auftritt ist einer der vielen Höhepunkte der zweiten Hälfte, insbesondere die Verse zur WM in Katar und zu Melodien von Mani Matter.

Ein Top-Secret-Spezialauftritt

Spätestens bei der vorletzten Nummer wird auch noch die letzte Person aus dem Publikum mitgerissen. Die Trommelgruppe Cirque des Genoux, was so viel bedeutet wie «Zirkus der Knie», wirbelt in Perfektion. Wer da am Werk ist, bleibt ein Geheimnis. Es ist jedoch unschwer erkennbar, dass die Personen, die sich hinter den trommelnden Figuren verstecken, von Top Secret stammen.

Der Cirque des Genoux mit dem Stück «Je ne retraite rien». Bild: Juri Junkov

Abgerundet wird der Abend durch ein ABBA-Medley des Ensembles zusammen mit der Schäärede und der Band. Das Publikum kann sich zum Schluss nicht mehr auf den Stühlen halten und fordert sogar eine Zugabe. Das musikalische und inhaltlich mannigfaltige Charivari ist noch bis am 11. Februar zu sehen.