Basler Vorfasnacht Das Drummeli ist «zrugg im Kiechli» und zeigt 90 Minuten Fasnacht pur Nach 30 Jahren ist das Drummeli des Fasnachts-Comité zurück in den heimischen Hallen im Küchlin. Trotz der schwierigen Pandemiesituation konnten die Macher ein überzeugendes Programm auf die Bühne bringen, das besonders musikalisch besticht.

Die J.B.-Clique Santihans bei ihrem Auftritt. Roland Schmid

«E Drummeli widdr emoll im Kiechli, wär hätti das dänggt», sagt eine Besucherin zu ihrer Begleiterin. Die beiden Damen hängen ihre Jacken an die Garderobe. «Ich weiss no, wo ich als Maidli domols uff dr Bühni gstande bi!»

Solche Unterhaltungen hört man bei der Premiere am Freitagabend mehrfach. Die Rückkehr ins Küchlin nach 30 Jahren löst Nostalgie aus – und Vorfreude auf das Programm. Im Saal wird geplaudert, man begrüsst sich mit drei Küssen und blättert im Programmheft herum.

Punkt 19.30 Uhr wird es dunkel im Saal 1. Wer einen Sitzplatz an der Seite hat, sieht, wie sich die Breo Clique am Bühnenrand für ihren Auftritt bereit macht. Eine Projektion auf der Leinwand zeigt an: Wir machen eine Zeitreise ins Jahr 1914. Das Jahr, in dem das Drummeli zum ersten Mal im Kiechli aufgeführt wurde.

Die Breo Clique 1896 holt ihr 125-Jahr-Jubiläum pandemiebedingt nach. Roland Schmid

«Achtig! Morgestraich, vorwärts Marsch!», ruft der Tambourmajor mit lauter Stimme. Im sanften Licht der Kopflaternen eröffnet die Clique das diesjährige Drummeli und zelebriert zeitgleich auch ihr 125-jähriges Bestehen.

Die Junge Pfluderi spielte «s Züggerli»

Ein weiteres Jubiläum – das 75-jährige – feiert die Junge Garde der Pfluderi-Clique. Sie präsentieren die Uraufführung des aufgeweckten Marsches «s Züggerli», der 2017 von zwei damaligen Junggardistinnen komponiert wurde. Neugier und Lebensfreude sollen mit dem Auftritt gezeigt werden, die aus den Kindern sprudeln wie die «Allerfarbdääfeli» aus einer auf vollen Touren laufenden Produktionsmaschine in der Dääfelifabrik.

Passend zum Thema «Allerfarbdääfeli» schwingt der Tambourmajor eine überdimensionale Zuckerstange, die Pfeifer und Tambouren im einheitlich gold-schwarzen Kostüm spielen die ersten Töne.

Die Jungi Garde Pfuderli-Clique bei der Uraufführung der Eigenkomposition «s Züggerli». Roland Schmid

Nicht bei allen Cliquen reichte die Zeit für ein spezielles Drummeli-Kostüm und einen neuen Marsch. Pandemiebedingt war lange unklar, ob die Vorfasnachtsveranstaltung überhaupt durchgeführt werden kann und auch die Übungsmöglichkeiten waren stark eingeschränkt. Deshalb mussten vier Stammcliquen ihren Auftritt in diesem Jahr auch absagen. Aber egal, ob im Einheitskostüm oder im Charivari: Sämtliche Cliquen geben unter den gegebenen Umständen ihr Bestes und konnten musikalisch überzeugen.

Die Schnitzelbänkler teilen sich den Auftritt

Zum Abschluss der Hälfte – eine Pause gibt es in diesem Jahr nicht – kommt es zu einem «Banggiberfall» zum 100-jährigen Bestehen der Comité-Schnitzelbängg. Gleich vier Schnitzelbänke treten auf und singen reihum jeweils drei bis vier Bänke. Mit dabei sind die Gasladärne, der Fäärimaa, die Schnaabelwetzer und die Wanderratte.

Der Schnitzelbank Wanderratte beim «Banggiberfall». Roland Schmid

Letztere trauert dem abgesagten Cortège hinterher und fragt sich, wieso das Lauberhornrennen vor vollen Rängen dennoch stattfinden kann. Die Wanderratte schlägt vor: «Drum sagi euch jetzt; kumm mr mache grad morn; e Cortège uffem Lauberhorn.»

Beat Jans bei der Medienkonferenz zur Basler Fasnacht 2022. Kenneth Nars

Auch bei der Gasladärne geht es in einem Vers um die «drey scheenschte Dääg». Ihr Zielobjekt ist der Basler Regierungspräsident Beat Jans, der Anfang Jahr eine Fasnacht im Frühsommer vorschlug. Da wünschen sich die Bänkler auf der Bühne: «Oh, bitte kömme Sie zrugg, Frau Ackermaa.» Zum Schluss sangen alle zusammen noch ein «Ai du scheene Schnitzelbangg!»

Jans nimmt es mit Humor. Nach der Vorstellung sagt er gegenüber der bz: «Da kann ich darüber lachen, das macht mir nichts aus.» Es gehöre schliesslich dazu, dass man als Regierungsrat in den Versen und Rahmenstücken thematisiert werde.

Spontan gab es doch noch einen Guggen-Auftritt

Neben dem «Banggiberfall» lobt Jans die musikalischen Darbietungen. «Besonders gut gefallen hat mir der Auftritt der J.B.-Santihans, das war sehr toll. Ich bin jetzt richtig in Fasnachtsstimmung», sagt der Regierungspräsident und lacht.

Die Guggenmusik Schlangefänger hatte am wenigsten Vorlaufzeit. Roland Schmid

Die J.B.-Clique Santihans spielt die Uraufführung des «Joung-Bois», ein Marsch mit Tempi und Dynamik. Besonders überzeugen können auch die Alten Stainlemer mit dem «Festival» und die Gundeli Clique mit dem «Ohremyggeli». Mit den Schlangefängern konnte das Drummeli sogar noch eine Woche vor der Premiere eine Guggenmusik organisieren.

Einen besonderen Auftritt zeigt die Wettstai-Clique, welche die Gender-Debatte zum Thema machte. Als Kulisse dient das Fasnachtsbild «Buebezigli», welches 1926 von Niggi Stoecklin gemalt wurde.

Die Wettstai-Clique bei ihrem Auftritt am Drummeli. Roland Schmid

Wobei man beim Wort «Buebezigli» heute einen Stern hintendran setzen müsse, um niemanden auszuschliessen. Dennoch kommt die Clique zum Schluss: «Unter dr Larve sinn doch alli glych!»

Rahmenstücke waren aktuell, aber durchzogen

Kritik gibt es jedoch für die schauspielerischen Einlagen. Harsche Worte findet Besucherin Fabienne: «Die Rahmenstücke fand ich ziemlich schwach.» Auch Besucher Matthias ist nicht gänzlich überzeugt: «Vor allem im Vergleich zu anderen Vorfasnachtsveranstaltungen fielen sie ab.»

Die Themen wurden eigentlich gut gewählt, die bissigen Stücke sind topaktuell. So diskutieren die beiden Rochetürme in Anlehnung an die Primateninitiative über eine «IG Skyline», die sich für Grundrechte für Türme einsetzen soll.

Die beiden Rochetürme wollen nicht nur so in der Gegend herumstehen. Roland Schmid

In einem anderen Rahmenstück geht es um die vielen Demonstrationen in der Innenstadt und wie leicht man heutzutage an eine entsprechende Bewilligung kommt. An der Umsetzung könnte man aber noch etwas feilen.

Grösser fällt der Applaus dann beim Auftritt von Dominik Gysin in seiner Rolle als Basler Hofnarr auf. Der Künstler und Schauspieler fesselt das Publikum auch in diesem Jahr wieder mit seiner hochstehenden Lyrik und Rhetorik.

Die Balkonszene ist zurück in den heimischen Hallen

Für einen bemerkenswerten Moment sorgt auch die traditionelle Balkonszene, die nach 20 Jahren wieder im Küchlin aufgeführt werden kann. Insbesondere Charlotte Heinimann, die Susanne Hueber ersetzt, liefert eine tolle Leistung ab und ergänzt das Drummeli-Ensemble durch ihr Talent.

Die Junteressli spielen den Endstreich bei Regen und Gewitter. Roland Schmid

Zum Abschluss spielen die Junteressli der «Pfyffer Daagwach» und somit den Endstreich. Es ist wieder dunkel im Saal. Drei Tage Fasnacht zusammengefasst in knackige und kurzweilige 90 Minuten. Nach dem letzten Ton fallen sich die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler um den Hals. Die Freude und Vorfreude sind klar spürbar. In weniger als drei Wochen können sie diesen Moment auch auf der «Gass» erleben.