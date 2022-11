Basler Vorfasnacht Das «Fasnachtshuus» taucht ab in die Achtzigerjahre Die Vorfasnachtsveranstaltung «E Bsuech im Fasnachtshuus» steht im 2023 unter dem Motto «Gäll, du wettsch hütt mit? Neu gibt es dieses Jahr zehn Vorstellungen. Ab dem 9. Februar findet die Veranstaltung wieder in der Safran Zunft statt.

Roman Huber (musikalischer Leiter), Cyliane Howald (Regie), Nikolai Nüscheler (Schauspiel), Patrick Stalder (Präsident), Linda Atz und Kommunikationschef René Häfliger (v.l.) Laura Ferrari

Nachdem es im letzten Jahr gerade mal 30 Stunden gedauert hat, bis die Vorstellungen ausverkauft waren, wird es in diesem Jahr drei Vorführungen mehr geben. Zum dritten Mal findet die Vorfasnachtsveranstaltung «E Bsuech im Fasnachtshuus» in der Safran Zunft statt. Für den Kommunikationschef René Häfliger ist die «Saffere» das «perfekte Lokal mit einem fantastischem Essen», wie er am Donnerstagmorgen an der Präsentation des Programmes sagte.

Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung als «klein, fein und exklusiv» beschrieben. Pro Vorführung stehen gerade mal 80 Plätze zur Verfügung. Im Billettpreis von 119 Franken ist ein 3-Gänge-Menu und ein Apéro inbegriffen.

Einen langersehnten «Bangg» in die Safran Zunft geholt

Ab Donnerstag sind die Tickets verfügbar. Vom 9. bis 18. Februar wird abgetaucht in die Achtzigerjahre. Über Nacht wird der Otto-Normalwaggis eine Ikone. Gespielt vom Basler Schauspieler Nikolai Nüscheler, haben die Organisatoren einen Fasnächtler auf die Bühne geholt. Nüscheler ist Tambour bei der Clique On y va. Regie führt Cyliane Howald, ein bekanntes Gesicht aus dem «Pfyfferli» 2022.

Erstmals verrät Patrick Stalder, Präsident des Vereins bereits im Voraus, welche Schnitzelbänke in diesem Jahr auftreten. Stolz verkündet er, dass nach vielem Fragen endlich «Dr Singvogel» das «Fasnachtshuus» beehren wird. Ebenfalls wieder mit dabei sind die «Brunzguttere». Als «wild und talentiert» beschreibt Häfliger die Gugge «D Improvisante», die in diesem Jahr anstelle der «Negro Rhygass» spielen werden.

«Im Fasnachtshimmel angelangt»

Ebenfalls neu ist die musikalische Zusammenstellung der Tambouren und Pfeifern. Michael Robertson leitet neu die Pfeifer und Leiter der Tambouren wird Stefan Feiermuth. «Da muss ich nichts mehr anfügen. Mit diesen beiden sind wir im Fasnachtshimmel angelangt», sagt Häfliger.

Einen Überraschungsgast wird es auch geben. «Dieser wird den Rahmen sprengen, da sind wir uns sicher», sagt Stalder. Auch über das Essen wird kein Wort verraten, aber das Probeessen habe überzeugt, sagen die Organisatoren.