Basler Vorfasnacht Das Kinder-Drummeli Laaferi geht in noch grösserer Form in die zweite Runde Nach der erfolgreichen Erstausgabe kehrt das Kinder-Drummeli zurück auf die Bühne. Das zweite Laaferi wird mit rund 1000 teilnehmenden Kindern und Jugendlichen nochmals grösser.

Philipp Wingeier, Linda Atz, Pascal Kottmann, Andrea Pfaehler und Matthieu Meyer (v. l.) vom Laaferi-Team. Kenneth Nars

«Rund um das erste Laaferi ist eine riesige Euphorie entstanden», erzählt Mitinitiant Matthieu Meyer bei der Bekanntgabe der neuen Pläne am Dienstagvormittag. Über 800 Kinder und Jugendliche aus 22 Cliquen sowie das eigene Schauspielensemble standen Anfang April auf der Bühne der Eventhalle der Messe Basel und verzauberten das Publikum. Und das nicht nur aufgrund des Jö-Effekts.

«Rückblickend war es ein schwieriges Jahr für uns», sagt Mitinitiant Pascal Kottmann. Pandemiebedingt wurde aus der geplanten Vor- eine Nachfasnachtsveranstaltung. «Ich bin sehr stolz darauf, was wir samt den Jungen auf die Beine gestellt haben. Es war eine unglaublich emotionale Geschichte.»

Besonders beeindruckend sei für ihn der Zusammenhalt Kinder und Jugendlichen gewesen. Während sich mache Stammvereine höchst kritisch begegnen, hätten die Jungen toll horminiert und zwischen den Auftritten hinter den Kulissen gemeinsam Fussball gespielt.

Keine jährliche Veranstaltung

Im kommenden Jahr soll das Laaferi nun aber ordnungsgemäss vor den «drey scheenschte Dääg» stattfinden – genauer gesagt vom 3. bis 5. Februar. Für die zweite Ausgabe wächst die Veranstaltung nochmals. 2023 machen rund 1000 Kinder und Jugendliche mit. Darunter seinen auch viele Cliquen, die beim ersten Mal verhindert waren, sagt Philipp Wingeier vom Laaferi-Team. Die motivierten Nachwuchsfasnächtlerinnen und -fasnächtler hätten auch deshalb den Wunsch nach einer zweiten Ausgabe geäussert.

Das Schauspielensemble tritt in leicht angepasster Formation auf. Archivbild: Ivo Birrer

Eine jährliche Veranstaltung soll es aber nicht werden, betont Kottmann. «Das Laaferi soll seinen speziellen Charakter beibehalten und somit besonders bleiben.»

Viel Bewegung und Kreativität. Diese Worte fallen bei der Präsentation der Pläne fürs Laaferi 2023 mehrfach. Man wolle keine statischen Auftritte, stattdessen sollen diese farbig und abwechslungsreich werden. Der Ball liegt hierbei bei den Cliquen selbst.

Gratisvorstellung für Basler Primarschulkinder

Andrea Pfaehler. Juri Junkov

Während Regisseurin Andrea Pfaehler für den roten Faden zuständig ist, ist von den Jungen Schöpferkraft gefragt. «Sälbergmacht» lautet das Motto der kommenden Ausgabe. Im Hintergrund sind die Formationen bereits am Texten, Arrangieren und Einstudieren.

Neben den vier regulären Vorstellungen findet am Nachmittag des 3. Februar eine öffentliche und kostenlose Generalprobe statt, zu der die Primarschulklassen des Kantons Basel-Stadt eingeladen werden. «Damit möchten wir die Fasnacht an die jüngere Generation weitergeben und das Fasnachtsfeuer in ihnen entfachen», sagt Linda Atz vom Laaferi Team. Mit dem Basler Erziehungsdirektor Conradin Cramer konnte dafür der geeigneten Patron für diese Aufgabe gewonnen werden.