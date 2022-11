Basler Vorfasnacht Das Läggerli wird sich drehen: Neues Bühnenbild und vielfältige Nummern sollen Publikum begeistern Die Läggerli-Macher kündigen die neue Ausgabe mit allerlei Neuerungen an: Die Bühne der Vorfasnachtsveranstaltung wird sich drehen und die Ticketpreise werden günstiger.

Am letzten Läggerli begeisterte Patrick «Almi» Allmandinger als Teufel. In der neuen Ausgabe werden vermehrt solche bissigen Nummern aufgeführt. Archivbild: Marc Gilgen

Patrick «Almi» Allmandinger und Rolf Boss, die beiden Hauptdarsteller und Köpfe hinter dem Läggerli, wagen einen mutigen Schritt. Sie senken die Eintrittspreise für ihre Vorfasnachtsveranstaltung. «Der Franken sitzt nicht mehr locker im Portemonnaie», ist Almi überzeugt. Das Publikum werde es sich überlegen, welche Veranstaltungen es besuchen werde. Und Boss ergänzt: «Wir verkaufen lieber 60 Tickets à 65 Franken als 5 Tickets à 75 Franken.» Eine Grundauslastung des Theaters Scala soll erreicht werden.

Die beiden räumen ein, dass das letzte Jahr eine «schwarze Null» war und sie rund 30 Prozent weniger Publikum als vor Corona hatten. Entgegen etablierten Vorfasnachten wie dem Drummeli müssten sie jedes Ticket einzeln verkaufen. Doch diejenigen, die sich eines leisten, kommen in der neuen Ausgabe in den Genuss eines speziellen Bühnenbildes: Extra für das Läggerli wird eine Drehbühne gebaut.

Auf einer fünf mal fünf Meter grossen Drehscheibe steht eine Wand, die nach vorne gerichtet den aktuellen Hintergrund zur laufenden Nummer zeigt. Hinten werden Helferinnen und Helfer jeweils das neue Bühnenbild aufbauen und dann zum Nummernwechsel drehen. Alleine zwei Helfer werden für den Drehvorgang zuständig sein und jeweils die Bremsen arretieren müssen.

«E Hampfle Fasnacht»

Das Programm kommt in der vierten Läggerli-Ausgabe neu daher. Statt eines zusammenhängenden Stückes werden mehrere Nummern gespielt. Die Familie Keller, die bisher den roten Faden spann, wird in der ersten Nummer ihren Abschied haben. Dann folgen einzelne Stücke, die unter dem Motto «E Hampfle Fasnacht» stehen. «Wir fassen alles zusammen, was an der Fasnacht passiert», erklärt Boss die Wahl.

Neugierig machen Nummern wie das «Comité-Call-Center», wo berühmte Persönlichkeiten mit Fragen an das Basler Fasnachts-Comité gelangen, aber auch eine Solo-Nummer des «Lälle-Königs». Die beiden Hauptdarsteller werden auch Berufsgattungen persiflieren, die an der Fasnacht arbeiten müssen. Wie immer wird es auch melancholische und bitter-böse Stücke geben.

Nicht zu kurz kommen die musikalischen Stücke. Das eigene Läggerli-Pfyffer-Ensemble spielt wie auch die kleinste Gugge der Welt. Selbstverständlich werden das Läggerli-Lied und das beinahe schon zum Kult gewordene Morgestraich-Lied gesungen. Getextet werden die Chansons und Stücke – neben Boss und Almi – auch von Aernschd Born, Ernst Degen, Markus Back, Sabine Rasser und Renato Salvi. Letzterer ist ehemaliger Bühnenpartner von Almi und arbeitet nun mit ihm hinter der Bühne wieder zusammen.

Läggerli-Blaggedde zeigt eine Gugge voll Fasnacht

Marius Buner gestaltete die «Läggerli-Blaggedde» nach dem Motto «E Hampfle Fasnacht». Sie zeigt eine dreieckige «Gugge», wie man sie von Essensständen kennt. Drei klassische Fasnachtsfiguren, Waggis, Ueli und Alte Tante, halten Ausschau. Buner hat einen Wettbewerb gewonnen, an dem über 50 Vorschläge eingegangen sind.

Almi und Boss gehen für dieses Läggerli zurück zu ihren Ursprüngen. Sie haben zu Beginn ihrer Karrieren bereits zusammen gespielt. «Nach einer Fasnacht zero und einer Fasnacht light wird es jetzt Zeit für das Original!», fordert Almi. Das Leiden sei vorbei. Und das Läggerli ist bereit. Gespielt wird von 19. Januar bis 11. Februar jeweils Donnerstag bis Samstag sowie an zwei Sonntagen.