Basler Vorfasnacht E Bsuech im Fasnachtshuus: Eine Fasnacht so bunt wie die 80er-Jahre Am Donnerstag hat die Premiere der Veranstaltung E Bsuech im Fasnachtshuus im Restaurant Safran Zunft stattgefunden. Brillieren konnten vor allem die musikalischen Einlagen.

Die Trommelgruppen Ruesser und PiSDiG bei ihrem gemeinsamen Auftritt. Bild: zvg/Benno Hunziker

Glitzrig, schrill neonfarbig und bunt. So lässt sich die Mode der 80er-Jahre beschreiben. Wer am Donnerstagabend einen Blick durch das Fenster der Safran Zunft geworfen hat, könnte durchaus den Eindruck bekommen haben, darin finde eine Talkshow statt, die so auch vor 40 Jahren hätte stattfinden können. Mitsamt farbigem Glitzerkostüm des Moderators, der sich zahlreiche Sprüche unter der Gürtellinie nicht verkneifen konnte.

Spätestens als dann aber die Gemäuer des Zunfthauses erbebten, weil die beiden Trommelgruppen Ruesser und PiSDiG gemeinsame Sache machten, war auch dem letzten Passanten klar: Es kann sich nur um eine Vorfasnachtsveranstaltung handeln.

Am Donnerstag feierte die diesjährige Ausgabe des E Bsuech im Fasnachtshuus mit dem Titel «Gäll, du wettsch hütt au mit?» Premiere. Es war eine bunte Mischung aus Basler Fasnacht, Zürich, Schwäbisch und den 80ern. Insgesamt zehn Vorstellungen wird es geben, wobei die Derniere am Samstag, 18. Februar, stattfindet.

Ein Zürcher Moderator mit fragilem Ego

Durch den Abend und damit durch die Sendung führte als Moderator der Zürcher Anatol Albertson, der in den vier Teilen des Abends – immer wieder unterbrochen von Werbepausen, wobei diese als Vorwand für das Servieren des im Ticket inbegriffenen 3-Gänge-Menüs dienten – vier verschiedenfarbige Glitzeranzüge trug.

Der Moderator, gespielt von Schauspieler Fabio Romano aus Zürich, entsprach dem älteren Klischee eines überheblichen Moderators mit einem fragilen Ego, der sich Bestätigung bei weiblichen Gästen der Sendung suchte.

Bild: zvg/Benno Hunziker

Ihm zur Seite stand die durch den Abend immer weniger motivierte Gisela (Noemi Schaerer), die mit schwäbischem Akzent das Publikum animierte und Anweisungen gab. Als Stargast kam im Verlauf des Abends noch Layla (Rhea König) hinzu, die sich so einiges vom Moderator gefallen lassen musste. Ob es sich beim Namen des Stargastes um eine Anspielung auf den umstrittenen Ballermann-Hit «Layla» von 2022 handelt, bleibt offen.

Was den Szenen der Veranstaltung leider an Biss fehlte, kompensierte das Musikalische. Anders als bei vielen anderen Vorfasnachtsveranstaltungen wechselten sich Rahmenstücke und musikalische Einlagen nicht strikt ab, sondern gingen fliessend ineinander über. So auch die Auftritte der Schnitzelbänke Singvogel und Brunzguttere, wobei die Brunzguttere mit ihrem Vers über das Biozentrum in Erinnerung bleiben dürften.

Im Fasnachtshimmel angekommen

Brillieren konnten an der Premiere vor allem die Tambourinnen und Tambouren sowie die Pfeifer, die mit einer Interpretation des Marsches Hofnaar, der Titelmelodie von «Star Wars» und dem Synkopier begeisterten.

Der Schnitzelbank Brunzguttere. Bild: zvg/Benno Hunziker

René Häfliger, Kommunikationschef der Veranstaltung, sagte bereits im Vorfeld der Premiere, mit Michael Robertson – Komponist zahlreicher Märsche und Stücke für das Basler Piccolo – als Leiter der Pfeifergruppe und Stefan Feiermuth als Leiter der Trommelgruppe, der bereits etliche Male Trommelkönig war, sei man im Fasnachtshimmel angelangt.

Er scheint nicht übertrieben zu haben, selbst Robertson liess es sich nicht nehmen, die hervorragende Leistung seiner Gruppe während der Aufführung zu beobachten. Wegen der Platzverhältnisse war es zudem gängig, dass sich zwischen den Gästen, auf der Treppe und im Hauseingang Pfeiferinnen und Trommler tummelten.

Das zweite Dessert des Abends gab es, als die zahlreichen Trommler, Pfeiferinnen und Pfeifer gemeinsam den Wettsteinmarsch vor den Fenstern der Safran Zunft anstimmten. Ob dies wohl einen Zusammenhang hat mit dem Namen der Fernsehsendung?