Basler Vorfasnacht Ein Duo serviert das Läggerli: Bissiger Humor, witzige Parodien und nachdenkliche Solonummern Rolf Boss und Patrick «Almi» Allmandinger bieten kurzweilige Unterhaltung in vielen Sketchen und Nummern. Die beiden überraschen, weil sie keinen billigen Schenkelklopfer-Humor bedienen.

Rolf Boss und Patrick «Almi» Allmandinger (v.L.) bei der Premiere. Bild: Nicole Messer/Fasnacht.ch

Am Schluss konnte Hauptdarsteller Rolf Boss ein paar Tränchen nicht zurückhalten. Gross war die Anspannung, ob das Läggerli auch zu zweit, statt wie bisher zu dritt, funktioniert. Das tut es. Vier Nummern haben es dem Premieren-Publikum besonders angetan. Boss spielt in einer jenen Basler Bürger, der als einziger keine Baustelle vor dem Haus hat: «Das grenzt aus!»

Er beschwert sich bei Regierungsrätin Esther Keller, gespielt von Patrick «Almi» Allmandinger in blonder Perücke und mit hohen Absätzen. Dieser rollte das «R» übertrieben und ging in der Figur der Magistratin und ihrem «Pressetext-Gelaber» auf. Zum Schluss sangen Boss und Almi «Ewigi Baustell», frei nach «Ewigi Liebi». Das Publikum spendete tosenden Applaus.

Boss reüssierte auch als «Lällekönig». Er las den «Lauten» die Leviten und setzte sich als «König der Stillen» für die ein, die fleissig arbeiten. Ebenfalls eine eher melancholische Nummer war Almi als «Gliehbiirli». Es sinnierte über die Leuchtkraft der Ladäärnli, denn «ohni Strom gohts lüüchte schlächt». Beide sassen in einer weiteren Nummer als Bummel-Teilnehmer in einer «Beiz» und lachten nochmals über berühmte Schnitzelbängg. Eine Hommage an «s Zytigs-Anni», «d Striggede», «d Kaffimihli», «dr Schorsch» und weitere. Sauber von beiden imitiert mit neuen «Bängg».

Die Drehbühne sorgt für Abwechslung

Ebenfalls saubere Vorträge absolvierten die drei Pfeiferinnen und der Pfeifer. Sie lockerten zwischen den Stücken auf und trugen musikalisch Fasnachtsstimmung bei. Innovativ war die Drehbühne, die nach jedem Stück eine halbe Umdrehung machte und schnell ein neues Bühnenbild hervorzauberte.

Die beiden Schauspieler verharrten nach jeder Nummer in ihrer letzten Position und hielten diese beim Drehvorgang unter den Klavierklängen von Wolfgang von Dechend. Eher lustig als musikalisch hochstehend, die beiden Protagonisten als kleinste Gugge der Welt.

In diesem Jahr fand das Läggerli auf einer Drehbühne statt. Bild: Nicole Messer/Fasnacht.ch

Wer Almis Schenkelklopfer-Humor sucht, wird an diesem Läggerli fast ein bisschen enttäuscht, denn der Humor ist tiefgründiger und offener. Einzig die Slapstick-Nummer, in der Schüler und Lehrer in der ersten Tambourmajor-Stunde aufeinander treffen, wirkt teilweise etwas gesucht. Kompensiert wird dies mit ganz vielen kurzen und lustigen Sketchen. So, wenn im «Comité-Call-Center» Touristen anrufen und mit Tipps gefüttert werden.

Vor dem «Strom-Gericht» oder dem «Comité-Psychiater»

Oder ein Barber-Shop-Betreiber muss sich vor dem Basler «Strom-Gericht» verantworten: Dabei geht es nicht etwa um die Mangellage, sondern ums Ausschalten der Beleuchtung am Morgestraich.

Zudem muss ein «Wäägeler» zu einem Benimm-Kurs beim Comité-Psychiater antreten. Auch die Parodie der Regio-TV-plus-Sendung «Sags em Däni» kam gut an. Der «Gääni» genannte Reporter interviewte Personen, die an der Fasnacht arbeiten müssen.

Angelehnt an Mani Matters «Hemmige» besingen die beiden die Hemmungslosigkeit im Grossen Rat. Das Läggerli von seiner politischen Seite. Begonnen und abgeschlossen wird die Vorfasnachtsveranstaltung mit persönlichen Gedanken zur Fasnacht und dem aktuellen Weltgeschehen.