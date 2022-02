Basler Vorfasnacht Experiment geglückt: Das «Rämpläm» 2022 überzeugt durch musikalische Expertise und viel Witz Am Freitagabend fand die Premiere der vierten Ausgabe der Vorfasnachtsveranstaltung Rämpläm vor vollen Rängen statt. Zu bestaunen gibt es aerosolfreie und pandemiekonforme Piccolos sowie ein Mehlsuppenrezept der besonderen Art.

Das Rämpläm-Ensemble 2022: Florian Volkmann, Baschi Pfefferli, Martin Bammerlin, Sylvia Heckendorn, Roman Natalina Muggli und Huber (v.l.)

Wer auf Cliquen, Guggen oder Schnitzelbänke hofft, wartet beim «Rämpläm» vergebens. Ursprünglich aus der unkonventionellen «Wirrlete» entstanden wirkt es im Vergleich zu anderen Vorfasnachtsveranstaltungen durch die Verfremdung des gewohnt Vorfasnächtlichen als experimentell und teilweise schräg. Begriffe, die Produzent Marin Bammerlin in vorgängigen Gesprächen mit der bz als keinesfalls abwertend sieht.

Selbst beim vierten «Rämpläm» handle es sich noch immer um ein Experiment. Denn mit Sylvia Heckendorn, Natalina Muggli, Roman Huber und Baschi Pfefferli gibt es bei dieser Ausgabe gleich vier Neuzugänge. Einzige Marin Bammerlin und Florian Volkmann sind seit Anfang an mit dabei.

Bei der Premiere am Freitagabend wurde es eng im Tabourettli-Saal – also im Obergeschoss des Rasser’schen Kleintheaters am Spalenberg. Die Vorstellung ist ausgebucht und die Besucherinnen und Besucher bahnen sich vorsichtig den Weg zu ihrem Sitzplatz. In den ersten Minuten nachdem der Vorhang öffnet bleibt es ruhig, bevor das Ensemble erstmals seine fantastischen Gesangs-und Musikkünste unter Beweis stellt.

Wenn das Bühnenbild plötzlich Teil der Inszenierung wird

Das Bühnenbild, welches vom Fasnachtkünstler Pascal Kottmann gestaltet wurde, erinnert an die letzen «Rämpläm»-Ausgaben. Man befindet sich inmitten eines Kellers. An den Holzlättli hängen Larven. Der Bezug zur Basler Fasnacht ist klar ersichtlich – auch wenn der «Arabi» statt mit dem Piccolo mit der E-Gitarre gespielt wird. Insbesondere aus musikalischer Sicht ist das «Rämpläm» auch in diesem Jahr eine hochstehende Vorfasnachtsproduktion. Von Rock über Elektro-Swing und französische Chansons werden etliche unterschiedliche Musikrichtungen abgedeckt.

Auch bei der Wahl der Instrumente kennten die Macher keine Grenzen. So wird ein klassischer Fasnachtsmarsch kurzerhand auf dem Bühnenbild gespielt. Als Böggli werden Holzstücke verwendet, die Piccolo-Klänge ertönen durch einen Schlag auf die jeweiligen Larven an der Wand.

Die Trommel ist zumindest bei diesem Stück nur Deko. zvg/Michaela Brosig

Neben dem Fokus auf die Musik haben neu auch mehrere Textstücke Platz im Programm. Und das erste davon sorgt bereits zu Beginn der Veranstaltung für einen der grössten Lacher des Abends. So wurden vier Möglichkeiten präsentiert, wie ein Piccolo aerosolfrei und somit pandemiekonform gespielt werden kann. Beispielsweise mit einer Dudelsack-Ersatzkonstruktion, die aus einem blauem Bebbi-Sagg gebastelt wurde.

Viele weitere Highlights folgen, wie eine gesangliche Interpretation eines Mehlsuppe-Rezeptes zu Billie Eilishs Song «Bad Guy» oder die Wünsche und Träume einer Waggiswagen-Hupe.

«So viel Frohsinn und Heiterkeit tut einfach gut»

Aber auch die Geschichte vom transsexuellen Karli, der jetzt Melanie heisst, sorgt über den Abend verteilt für Unterhaltung. Und die damit verbundene Erklärung der verschiedenen Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen anhand der klassischen Fasnachtsfiguren.

Das versierte und harmonische Ensemble sorgt für einen kurzweiligen und sehr amüsanten Abend und wird schliesslich mit Standing-Ovations dafür belohnt – auch von Comité-Obfrau Pia Inderbitzin. «Das ‹Rämpläm› ist sowohl musikalisch als auch von den Ideen her hochstehend. Die Höhepunkte waren für mich die aerosolfreien Instrumente, eine köstliche Idee, die hervorragend umgesetzt wurde», sagt Inderbitzin der bz. «So viel Frohsinn und Heiterkeit tut einfach gut.» Das Experiment ist als geglückt.