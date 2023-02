Basler Vorfasnacht «Fasnacht ist wie eine Pulverfabrik, in der das Rauchen erlaubt ist»: Explosives und legendäres am Drummeli Basler Persönlichkeiten, Eigenheiten und Örtlichkeiten: Am Drummeli huldigen die grossen Cliquen Legenden und Legendärem. Das diesjährige Monster ist kurzweilig aber (noch) nicht selber legendär.

Der CCB sorgt für einen Höhepunkt am Drummeli: Die Zugfahrt von Zürich nach Basel mit dem Ysebähnli von Fritz Berger. Roland Schmid

Legendär. Unter diesem Motto kann vieles verstanden werden und die Basler Cliquen zeigen, wie viele Legenden oder Legendäres es doch in Basel gibt. Die Rootsheere huldigen dem Pinguinspaziergang im Zolli. Der Tambourmajor als Wärter und die Pfeifer und Trommler als fischverzehrende Pinguine.

Die Aagfrässene backen Läggerli. Roland Schmid

Das Schönste an Zürich sei der Zug nach Basel. Diese Tatsache bringt der CCB gewaltig auf die Bühne. Das Ysebähnli des grossartigen Fritz Berger trommelnd, bietet der Rest der Clique eine Zugfahrt fürs Auge. Die Dampflok und die Wagen stehen und das Hintergrundbild und Bäume, Baustellen und Berge fliegen vorbei. Höhepunkt ist die Tunneldurchfahrt. Auch die berühmteste Basler Legende zum Essen darf nicht fehlen: das Läggerli. Die Aagfrässene ehren das Gebäck mit ‹D Beggerei›.

Legendären Basler Persönlichkeiten wird gedacht

Auch verschiedenen Persönlichkeiten wird gedacht. So Jeannot Tinguely, dem Blueme-Fritz, Selmeli Ratti, dem bekannten Menu-Ausrufer oder dem Zittigs-Anni. Tinguely wird von den Giftschnaigge gehuldigt, auch indem ihre Kostüme dem Künstler fast schon Konkurrenz machten. Veloräder, Kuhglocken, Pneus, Windräder oder Rohre wurden verbaut. Die letzten vier Personen werden von den Opti-Mischte geehert, die immer wieder mit ihren alten Schweizermärschen durchs Programm flitzen und jeweils eine Person ehren.

10 Bilder 10 Bilder Roland Schmid

Die Verschnuffer erinnern an Albert Hofmann mit einem LSD-Trip, einem farbigen und wirren Bühnenbild. Der Barbara-Club wagt sich an die Film-Legende Arthur Cohn und überreicht ihm unter den Klängen von ‹The Liberty Bell› einen weiteren Oscar.

Platz für düstere Nummern muss sein

Eine ganz düstere Nummer bringen die Muggedätscher auf die Bühne. Der gefesselte Tambourmajor zeugt zusammen mit Hiobsbotschaften auf der Leinwand vom Elend der aktuellen Zeit. Dazu der ‹Saggodo› in Moll und melancholisch interpretiert. Ähnlich die Alte Glaibasler, die einen schönen Wirbel trommeln und in einem Filmchen 100 Jahre rückwärts laufen lassen. Ebenfalls in die Kategorie düster passt der Auftritt der Seibi. Als Schweine im Metzgerkostüm bringen sie die ‹Metzgede› zur Uraufführung.

Den gemeinsamen Schlusspunkt legen die Naarebebbi hin, die vorübergehende Fusion der Basler Bebbi und der Naarebaschi. Sie verjazzen ihre Fasnachtsmärsche. Den Anfang machten übrigens die jubilierenden Schnoogekerzli, die nach einem Buch der Gebrüder Löw das Fasnachtsfieber steigen liessen. Die Gastgugge waren die Schlössli-Schränzer, die den erfolgreichen Versuch wagten, eine Filmmusik-Legende zu intonieren: ‹It must have been love› von ‹Roxette› aus ‹Pretty Woman›.

Helvetia und der Hausmeister in der Balkonszene Roland Schmid

Die Raamestiggli bieten dieses Jahr keinen Anlass für Kritik. Zwar sind sie nicht legendär, obwohl es die Balkonszene noch werden könnte. Da am neuen Spielort, der Eventhalle der Messe, ein richtiger Balkon fehlt, mussten sich die Macher etwas einfallen lassen. Auf einer Hebebühne steht Helvetia und möchte über die Stadt philosophieren, während der Hausmeister und der Regisseur mit der Technik und dem Licht kämpfen.

Kritische Raamestiggli vom Autofahren bis zur Klimakleberin

Auch die klassische Gesangsnummer kehrt zurück: Drei Tenöre besingen die Zeit, «wo no hesch deerfe faahre». Mit dem Auto, wohlverstanden. Weiter erklärt ein Waggis einem Unseco-Vertreter und dem afghanischen Botschafter die Basler Fasnacht: «Fasnacht isch wie e Pulverfabrik, in dääre s Rauche erlaubt isch». Oder wenn der Hofnarr über die Demonstrationen in der Innenstadt sinniert und meint, dass die Fasnacht das Sprachrohr sei um die Obrigkeit zu kritisieren.

Zeitkritisch ist die Klimademonstrantin, die sich auf die Strasse klebt, um gegen die Fasnacht zu protestieren. Dabei steht sie einem Obmann im Wege, der ihr erklärt, wie klimafreundlich doch die drei schönsten Tage sind.

Die Dreydaagsfliege vermischt Themen zu pointenreichen Schnitzelbängg Roland Schmid

Die Schnitzelbängg am Drummeli müssen höchsten Ansprüchen genügen. Hansli Bargäld und Dreydaagsfliege tun das. Hansli Twint nimmt sich bargeldlos selber auf die Schippe und hat dem Indianer im Team aus politischer Korrektheit ein neues Kostüm verpasst. Die Dreyydaagsfliege schafft es bei fast jedem Vers Unerwartetes zu verbinden und so tolle Pointen hervorzubringen.

Das Drummeli-Motto ‹legendär› haben alle Cliquen auf ihre Art abwechslungsreich und spannend umgesetzt. Das Monster ist ein kurzweiliger Genuss, noch nicht selber legendär, aber es sind viele Ansätze dazu da.