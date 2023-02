Basler Vorfasnacht Fasnachtsstuubede uff em Rhy: Eine musikalische und kulinarische Reise Zum ersten Mal findet in diesem Jahr die Fasnachtsstuubede auf dem Rhystärn der Basler Personenschifffahrt statt. Bei der Premiere am Freitagabend gab es ein Drei-Gänge-Menü mit fasnächtlichen Auftritten unterschiedlicher Art. Das Publikum war gut unterhalten.

Die Fasnachtsgruppe Wälleritter empfing die Gäste auf dem Dach des Rhystärns. Bild: zvg

Es fühlt sich an wie ein Morgenstreich in Miniaturform. Bereits beim Betreten des Rhystärns an der Schifflände am Freitagabend erklingen Piccolo- und Trommelklänge. Das Schiff, auf dem die neue Vorfasnachtsveranstaltung Fasnachtsstuubede uff em Rhy stattfindet, ist mit Laternenhelgen und Steckenlaternen aller Art geschmückt. Sie schenken Licht in der dunklen Nacht.

Einzelmasken und Schyssdräggziigli ziehen auf dem Dach des Schiffes ihre Runden, empfangen werden die Gäste mit einem Becher Mehlsuppe. Die Vorfreude auf die Fasnacht ist spürbar, die Besucherinnen und Besucher – darunter viele Aktive – unterhalten sich über die letzten Vorbereitungen für die «drey scheenschte Dääg».

Zwischen Gesang, Getrommel und Geschlechtsidentitäten

Es folgt die eigentliche Veranstaltung im fasnächtlich dekorierten Inneren des Schiffs. Während rund drei Stunden zeigen die Fasnachtsgruppe Wälleritter, der Acapella-Chor Bachstelze, «e Druurige» Guggemusikant und die Schnitzelbänke Fäärima und Dintelimpli ihr Können. Letzterer sorgt zusammen mit der aus den Niederlanden stammenden Tambourin Edith Habraken für die grössten Zusprüche des Abends.

Edith Habraken spielte auf einer Trommel der besonderen Art. Bild: zvg

Gespickt wird der Abend mit mehreren Auftritten des Moderators Marcel Mundschin und des seit über 40 Jahren tätigen Fährimanns Kurt G. Walter. Walter, der sich vermeintlich aus Protest an seinen Stuhl klebt, spricht sich für die Fasnacht wie früher und mehr Offenheit den Mitmenschen gegenüber aus.

So betont er unter anderem, dass unter der Larve und dem Kostüm alle gleich sich unabhängig von ihrem Geschlecht oder der sexuellen Orientierung.

Fähriaa Kurt G. Walter. Bild: zvg

Gepaart wird das Programm mit einem Drei-Gänge-Menü bestehend aus einem Fasnachts-Plättli samt Käse- und Zwiebelwähe, einer nicht bei allen Gästen ganz durchgekochte geschmorte Kalbshaxe mit Polenta und einem bunten Strauss an Süssigkeiten.

Insgesamt würde der Fasnachtsstuubede die eine oder andere Pause weniger guttun, nach fast jedem Aufritt gab es eine. Damit wäre die festliche Stimmung auf dem Schiff wohl noch grösser. Am Samstagabend findet die zweite und letzte Vorstellung in diesem Jahr statt.