Basler Vorfasnacht Laaferi, vorwärts Marsch: Junge Garden und das Ensemble proben für die Fortsetzung des Kinder-Drummeli Am Freitag, 3. Februar, hat die Vorfasnachtsveranstaltung Laaferi Premiere. So liefen die letzten Proben und das ist vom Stück zu erwarten.

Die Junge Garde der Gundeli-Clique macht dieses Jahr zum ersten Mal beim «Laaferi» mit. Bild: Roland Schmid

26 Millionen und 6'400 Sekunden. So lange haben sich Beetli und Laaferi nun geküsst. Das sind 301 Tage. Begonnen haben sie beim Ende des letztjährigen Laaferi am 3. April 2022. Nun geht die Liebesgeschichte der beiden Charaktere der Vorfasnachtsveranstaltung weiter. Am Freitag, 3. Februar, feiert das «Drummeli für Junge» Premiere. Die bz Basel hat die letzten Proben besucht.

Beetli, die weibliche Hauptfigur des Laaferi, wird bereits zum zweiten mal von Yamila Klingler gespielt. Die 19-jährige Schauspielerin steht auch bei anderen Vorfasnachtsveranstaltungen auf der Bühne, zuletzt beim Fasnachtsbändeli. Laaferi, die männliche Hauptfigur der gleichnamigen Veranstaltung, wird neu von Jonathan Bötticher (21) gespielt. Die beiden kennen sich und standen bereits mehrmals gemeinsam auf der Bühne.

Yamila Klingler und Jonathan Bötticher standen bereits mehrmals gemeinsam auf der Bühne. Bild: Roland Schmid

«Ein bisschen nervös bin ich schon», sagt Yamila Klingler. Jonathan Bötticher wirkt entspannt. «Aber wir freuen uns auf die intensive Probenzeit, die jetzt beginnt», sagt Bötticher. «Der Flieger kann abheben», ergänzt Klingler. Besonders freut sie sich auf die Gelassenheit, die durch das Üben komme. «Die Gespräche zwischen Beetli und Laaferi sind ein wenig wie ein Ping-Pong-Spiel, da hilft Lockerheit.»

Seit den Herbstferien probt das Ensemble, dass aus zehn Schauspielerinnen und Schauspielern besteht, jeden Montag. Im Zentrum der diesjährigen Laaferi-Geschichte steht die Liebe zwischen Beetli und Laaferi, die sich aber deswegen auch viele Fragen zur Zukunft und zur Gegenwart stellen. «Wie lebt man ewig? Wie könnte das sein, gemeinsam alt zu werden, vielleicht Kinder zu kriegen?», sagt Andrea Pfaehler, die ebenfalls bereits zum zweiten Mal die Regie des Laaferi übernimmt.

Junge Garde der Gundeli-Clique ist zum ersten Mal dabei

Andrea Pfähler (links) bei den Proben mit Yamila Klingler und Jonathan Bötticher. Bild: Roland Schmid

Auch die Identitätssuche und Genderfragen seien Bestandteil der Vorfasnachtsveranstaltung. «Bin ich eher ein Waggis oder ein Pierrot?» Damit wolle man auch dem kulturellen pädagogischen Auftrag entgegenkommen, der für die Regisseurin sehr wichtig sei, wie Pfaehler betont.

Nicht nur beim Schauspielensemble laufen die Proben auf Hochtouren, auch die Jungen Garden nehmen noch den Feinschliff an der Umsetzung gemäss dem Motto «Sälbergmacht» – dass das Laaferi-OK den Cliquen vorgibt – vor. Insgesamt 1000 junge Fasnächtlerinnen und Fasnächtler stehen beim Laaferi auf der Bühne. Die bz besucht die Gundeli-Clique, die dieses Jahr zum ersten Mal mitmacht.

Laaferi lässt das Vorfasnachtsfieber ansteigen

Dementsprechend nervös ist Celina. Dennoch überwiegt die Freude: «Durch das Laaferi freut man sich irgendwie noch mehr auf die Fasnacht.» Seit 10 Uhr morgens übt die Junge Garde der Gundeli-Clique nun bereits. «Wir spielen den Baslermarsch und wechseln dann zu Bella Ciao», sagt Celina.

4 Bilder 4 Bilder Wenige Tage vor der Premiere wird fleissig gebastelt. Bild: Roland Schmid

42 Kinder der Gundeli-Clique machen mit, erzählt uns Olivier Regis, Obmann der Jungen Garde. «Wir wollen eine Geschichte erzählen auf der Bühne», verrät er. «Gerade ist es schon stressig», gibt Regis zu, «aber es wird ein toller Auftritt», sagt er stolz.

Olivier Regis, Obmann der Jungen Garde der Gundeli-Clique. Bild: Roland Schmid

Während das Spiel der Jungen Garde den Baslermarsch anstimmt, wechseln wir zu den Binggis, die gerade dabei sind, die Larven zu basteln. Alte Einkaufstüten werden umfunktioniert zu Larven, Kessel und Pinsel werden zu Trommeln und Schlegeln. Die Junge Garde der Gundeli-Clique ist parat.

Nächstes Laaferi noch nicht geplant

Matthieu Meyer, Mitinitiator des Laaferi. Bild: Roland Schmid

«Wir können kaum erwarten, dass es losgeht», sagt auch Matthieu Meyer, Mitinitiator des Laaferi. Nervös sei er nicht besonders. «Wir Organisatoren sehen dem ganzen gelassen entgegen, gerade im Vergleich zum letzten Jahr.» 2022 wurde das Laaferi wegen Corona zur Nachfasnachtsveranstaltung und fand im April statt. Die Unsicherheiten, die mit dieser Verschiebung einhergingen, gäbe es in diesem Jahr nicht.

Wann zum nächsten Mal ein Laaferi stattfinden wird, ist noch nicht sicher, nur, das es 2024 keines geben wird. Jetzt heisst es aber erst einmal Bühne frei für das Laaferi 2023.