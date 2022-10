Basler Vorfasnacht «Mir hänn no Pfuus»: Das Charivari stellt seine Pläne fürs 2023 vor Vom 28. Januar bis 11. Februar 2023 findet das Glaibasler Charivari in den gewohnten Hallen des Volkshauses Basel statt – damit 65-Jahr-Jubiläum der Guggenmusik Negro-Rhygass und der Rückkehr des neu zusammengesetzten Trios Piccolo Piano.

2022 trat die Gugge Negro-Rhygass bei der Vorfasnachtsveranstaltung «E Bsuech im Fasnachtshuus» auf. Archivbild: Roland Schmid

Während in der Basler Innenstadt die Bahnen und Stände für die Herbstmesse installiert werden, ist Erik Julliard bereits in Vorfasnachtsstimmung. Der Programmchef des Glaibasler Charivari hat in den vergangenen Wochen und Monaten gemeinsam mit seinem Team die Cliquen, Guggen und Schnitzelbänke für die kommende Ausgabe aufgesucht. Am Donnerstag stellte er zusammen mit Obmann Walter F. Studer und Regisseur Lucien Stöcklin die ersten Details zum Programm vor.

«Ein mögliches Motto könnte sein ‹Mir hänn no Pfuus›», eröffnet Studer die Präsentation. In Anspielung an die Energiekrise fügt er mit einem Augenzwinkern jedoch an: «Wir empfehlen den Besuchenden dennoch, dass sie ein ‹Kopfladäärnli› mitnehmen, falls der Strom doch noch ausfällt.»

Produzent Erik Juillard, Obmann Walter F. Studer und Regisseur Lucien Stöcklin (v.l.) bei der Medienkonferenz. Aimee Baumgartner

Einen besonderen Auftritt plant wohl auch die Gugge Negro-Rhygass, die im nächsten Jahr ihr 65-jähriges Bestehen feiert. In deren Cliquenkeller fand in diesem Jahr auch die Programmpräsentation fürs Charivari statt. In der jüngsten Vergangenheit sorgte die Fasnachtsgruppe aus dem Kleinbasel aufgrund ihres Namens und des umstrittenen Logos, das einen schwarzen Mann mit einem Knochen im Haar zeigte, für eine Rassismusdebatte.

Die Zeit des alten Logos ist vorbei

Negro-Rhygass distanzierte sich damals jedoch von den Vorwürfen und sagte, dass der Name der Gugge mit der Gründungsgeschichte zu tun habe und auf das Schaumgebäck «Mohrenkopf» zurückgehe. Unterdessen wurde das Logo abgeschafft. Neu ist ein Clown mit einem roten G im Gesicht und mit einem kleinen Schwein auf dem Kopf zu sehen. «Uns ist klar, dass die Negro-Rhygass medial für Aufregung sorgte», sagt Produzent Julliard. «Doch die Zeit des alten Logos ist vorbei.»

Im letztjährigen – äusserst musikalischen – Charivari zelebrierte die Schotte Clique ihren 75. Geburtstag. Bei Auftritt der unter dem Namen Fasnachtsclique Hirscheneck gegründeten Gugge war die Bühne des Volkshauses gerappelt voll.

Die Schotte Clique am Charivari 2022. Archivbild: Juri Junkov

Vom 28. Januar bis 11. Februar 2023 werden wieder insgesamt 16 Charivari-Vorführungen im Volkshaus durchgeführt. Die Billette sind ab sofort online und im Shop erhältlich. Weitere Teilnehmende sind der Stammverein der Basler-Rolli-Fasnachtsgesellschaft, die Pfyffergrubbe Schäärede, das Trio Piccolo Piano sowie die beiden Schnitzelbänke Gwäägi und Gryysel.

Für die Unterhaltung zwischen den musikalischen Einlagen sorgt auch im nächsten Jahr das Schauspielensemble des Charivari. Die «Rahmestiggli» zeigen Tim Koechlin, Tatjana Pietropaolo, Stephanie Schluchter, Martin Stich, Beatrice (Struppi) Waldis und Olivia Zimmerli.