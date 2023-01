Basler Vorfasnacht Noch ist vieles geheim: Das Charivari will mit Überraschungen punkten Fast alle Tickets sind verkauft für die Vorfasnachtsveranstaltung im Volkshaus. Das Ensemble schleift an den letzten Details. Viel Zeit bleibt nicht mehr.

Das Charivari verbindet Weihnachten und Fasnacht. Bild: Kenneth Nars

Am Samstag geht es los. Das Charivari startet im Volkshaus im Kleinbasel in eine neue Saison. «Wir sind schon fast bereit», sagt Lucien Stöcklin, Regisseur der diesjährigen Vorstellungen. Seit Sonntag probe das Ensemble im Volkshaus. «Es ist immer eine grosse Freude, vom Probesaal auf die richtige Bühne zu wechseln», ergänzt der Regisseur.

Das Charivari will im Vorfeld nicht alle Details der diesjährigen Inszenierung preisgeben. «Besonders die Schlussnummer wird eine Überraschung», sagt Erik Julliard, Programmchef des Charivaris. Schauspielerisch und musikalisch sei der Abschluss der Vorstellungen eine grosse Herausforderung. Viel mehr möchte Julliard nicht verraten. Die Nummer funktioniere nur als Überraschung.

Ebenfalls unbekannt bleibt die Herkunft der Tambouren für die Nummer «Je ne retraite rien». Die versierten Trommler würden für einmal etwas Klamauk auf die Bühne bringen. Wer genau trommle, bleibe «Top secret», sagt Julliard augenzwinkernd.

Erik Julliard zeigt sich optimistisch. Bild: K. Nars

Eine Königin ist dabei

Der Programmchef sei sehr zufrieden mit dem Angebot des Charivari 2023. «Ich mache mir keine Sorgen, wenn jemand die Vorstellungen mit jener im letzten Jahr vergleicht», sagt Julliard. Obwohl schon die letzte Ausgabe hochstehend gewesen sei.

Das schauspielerische Ensemble und die Musikerinnen und Musiker seien die «Crème de la Crème», sagt Julliard. Teil des Charivari ist in diesem Jahr die Siegerin des Preispfeifens bei den «Binggis». Die neue Königin Alice Kolp pfeift bei den Naarebaschi.

Verhaltener Applaus beim Proben

Bereits für die Öffentlichkeit bestimmt ist die Nummer «d Beschäärig». An der Medieninformation im Volkshaus präsentierte das Ensemble eine erste Kostprobe. Das Rahmenstück spielt am Weihnachtsabend. Es zeigt eine Familie, die sich um dies und das streitet, ohne wirklich eine Lösung anzustreben.

Im Zentrum steht die Diskussion, in welche Clique der Sohn eintreten soll. Dieser hat an diesem Abend die Trommel seine Grossvaters geschenkt bekommen. Die vielen baslerischen Insider verwirren immer wieder den aus Deutschland stammenden «Götti» und die hörbeinträchtige Schwiegermutter. Missverständnisse sind bei dieser Konstellation programmiert.

Für welche Clique sich der Sohn am Schluss entscheidet, wurde an der öffentlichen Probe noch nicht verraten. Es ist zu hoffen, dass das Rahmenstück an den Vorstellungen das Publikum mehr begeistert als die Medienschaffenden bei der öffentlichen Probe. Der Applaus war noch leicht verhalten.

Billette sind Mangelware

Erik Julliard ist überzeugt, dass die Veranstaltung ein Erfolg wird. Lob gibt es vom Programmchef bereits für die Schnitzelbängg. «Wir haben erste Eindrücke bekommen bei den Stellproben und Soundchecks.» Es treten «d Gwäägi» und «D Gryysel» auf.

Bereits ein Erfolg sind die Zahlen des Vorverkaufs. Die Vorstellungen werden gut besucht sein. «98 Prozent der Tickets haben wir schon verkauft», sagt Julliard. Der Programmchef ist zuversichtlich, dass bis zur Premiere am Samstag die wenigen verbleibenden Karten auch noch verkauft werden.

Alle sind gesund

Regisseur Lucien Stöcklin ist im Endspurt. Bild: K. Nars

Die Produktion sei bereit für die Premiere. «Wir stehen zwar noch auf einer Baustelle», sagt Obmann Walter Studer und zeigt auf die Aufbauarbeiten im Volkshaus. Ansonsten sei man dort, wo man sein wolle.

Auch der Regisseur ist zufrieden. «Es sind alle gesund und das wird in desem Jahr auch so bleiben», sagt Stöcklin. Das Ensemble geniesse die Probezeit im Volkshaus. «Wir haben eine super Stimmung.» Man schraube noch an den letzten Details mit den Schauspielerinnen und Schauspielern.