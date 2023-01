Basler Vorfasnacht Sport und Politik: Das sind die drei «Lyyche» am Zofingerconzärtli 2023 Esther Keller, Roger Federer und Gianni Infantino stehen im Zentrum der Vorfasnachtsveranstaltung. Tickets sind ab Samstag erhältlich.

Das Zofingerconzärtli ist eines der Highlights für die Zofingia Basel. Bild: Roland Schmid

Am Donnerstag, 9. Februar, startet das Zofingerconzärtli in die neue Saison. Insgesamt dreimal wird die Vorfasnachtsveranstaltung der Studentenverbindung Zofingia Basel aufgeführt. Die weiteren Vorstellungen finden am 10. und am 11. Februar statt.

Eine der wichtigsten Fragen klärten Benjamin Fäh, Präsident des diesjährigen Zofingerconzärtli, und Benjamin Sarasin, Regisseur der Conzärtli, an der Medienorientierung. Die drei «Lyyche» sind bekannt.

In der Ausgabe 2023 werden der ehemalige Tennisspieler Roger Federer, Regierungsrätin Esther Keller (GLP) und Fifa-Präsident Gianni Infantino zur «Lyyche». Die drei Berühmtheiten stehen somit im Zentrum des Conzärtli und werden von drei Schauspielern auf der Bühne imitiert.

Mindestens der Regierungsrat ist im Publikum

«Die drei ‹Lyyche› haben im letzten Jahr für Aufregung gesorgt», erzählt Sarasin. Roger Federer gab seinen Rücktritt als Profisportler bekannt. Im Bau und Verkehrsdepartement von Esther Keller sei viel los gewesen und Gianni Infantino sorgte mit der Weltmeisterschaft in Katar und seinen Reden für jede Menge Gesprächsstoff, ergänzt Sarasin.

Traditionsgemäss bekommen die drei «Lyyche» einen Übernahmen für die Vorstellungen. Aus Roger Federer wird «Wotsch'e Red odr». Eshter Keller heisst in den Aufführungen «Schwester Fäller» und der Walliser Fifa-Präsident Giani Infantino bekommt den Namen «Money Infam-drigo».

Von den drei Berühmtheiten habe Regierungsrätin Esther Keller bereits für einen Besuch einer Vorstellung zugesagt. Von den anderen beiden wisse man noch nichts. «Das kann sich ja noch ändern», sagt Sarasin schmunzelnd.

Billetts gibt es bei den IWB

Die Plakate werden in der Nacht auf den 28. Januar von den Mitgliedern der Verbindung aufgehängt. Unter dem Namen «Mordnacht» startet mit dieser Plakataktion traditionellerweise auch der Vorverkauf für die Vorstellungen.

Karten können ab dem 28. Januar bis am 8. Februar im IWB-Citycenter in der Steinenvorstadt gekauft werden. Der Basler Energieversorger stellt seine Räumlichkeiten für den Anlass zur Verfügung. Studierende sowie Schülerinnen und Schüler können vergünstigt Tickets beziehen. Zehn Franken sparen Personen, die noch eine Schule oder Hochschule besuchen. Die ermässigten Karten sind allerdings nur an der Abendkasse erhältlich.

Die Vorstellungen der ältesten Vorfasnachtsveranstaltung in Basel finden im Congress Center am Messeplatz statt. Der Saal San Francisco wird für die drei Abenden zur Bühne umgenutzt. Um 20 Uhr starten jeweils die Auftritte.