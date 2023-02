Basler Vorfasnacht Wenn ein Fagunze als Regierungsrätin tanzt, ist Zofingerconzärtli Roger Federer, Esther Keller und Gianni Infantino kommen als Lyyche am Zofingerli an die Kasse. Die Studenten drücken sich nicht vor den heissen politischen Eisen und persiflieren gnadenlos.

«Ich bi d Regierig», singt und tanzt Schwester Fäller (Mitte) mit ihren Mitbewohnerinnen. Die Fagunzen persiflieren so Regierungsrätin Esther Keller. Bild: zvg

Im ersten «Stiggli» des Zofingerconzärtlis erhält das Publikum Einblick in die Wohngemeinschaft von Regierungsrätin Esther Keller, der ersten Lyyche, genannt Schwester Fäller. Dort herrscht ein Einbahnregime und auf dem Sofa darf nicht mehr parkiert werden, zum Leidwesen der Mitbewohnerinnen.

Zum Abschluss dieses Stigglis gibt es bereits die erste musikalische Einlage, die fast schon der Höhepunkt des Conzärtlis ist. Schwester Fäller und ihre Mitbewohnerinnen tanzen zu «I’m So Excited» von den Pointer Sisters und dem Text «Ich bi d Regierig, ich übernimm jetzt d Fiehrig». Das Publikum ist begeistert ob der drei Herren, die in Glitzerkleidern mit rasierten Beinen tanzen und auch den perfekten Hüftschwung hinlegen.

Auch eine Nääbelyyche begeistert

Roger Federer, genannt «Wotsch’e Red odr», spielt mit Rafael Nadal Karten. Die Nääbelyyche Nadal begeisterte ohne viele Worte rein durch die typischen Körperbewegungen und das Gestöhne. Auch Federer wird sprachlich perfekt imitiert und locker-lässig gespielt. Später erleben wir mit dem Tennisstar seinen Albtraum, als er von seinen Sponsoren träumt.

Die letzte Lyyche ist Fifa-Chef Gianni Infantino alias «Money Infam-drigo». Er lässt sich versichern, dass mit den Arbeitern alles in Ordnung ist, und spielt mit den Geldscheinen, als ein «Blick»-Reporter auftaucht und unangenehme Fragen stellt. Das Boulevardblatt bekommt zusammen mit Bundesrat Berset immer wieder einen Seitenhieb ab – als Folge des noch nicht restlos geklärten Austauschs von E-Mails.

Um die wirklich guten Sprüche der Zofinger zu verstehen, sind gewisse Kenntnisse der aktuellen Basler Politik notwendig, vielleicht sogar ein wenig Insiderinformationen. Zum Beispiel wenn «Santé Ochsenfett» alias André Auderset im Grossen Rat seinen Jokertag einzieht und von seiner Finca in Spanien per Videoübertragung einen politischen Vorstoss begründet.

Mehrere Stiggli mit viel politischem Pfeffer

In die Reihe politischer und lustiger Stiggli gehört auch ein Treffen von Hans-Peter Wessels und Schwester Fäller am Aeschenplatz, der Einblick in das Gleichstellungsbüro oder das Kochstudio mit den Bundesratskandidierenden. Dort bereitet Eva Herzog aus Spargründen eine Mehlsuppe ohne Salz und ohne Mehl zu. Albert Rösti bereitet – wie könnte es anders sein – eine Rösti zu, natürlich mit viel Öl in Anspielung auf seine früheren Lobbytätigkeiten. Hans-Ueli Vogt legt ein Eglifilet in die Pfanne, wie es für Stadtzürcher typisch ist. Moderiert wird die Sendung von René Schudel, der fantastisch imitiert wird. Und nicht nur das, er kann im folgenden Musikstück auch noch hervorragend Gölä imitieren.

Im Conzärtli finden sich zudem viele Themen, die spezifisch Studierende bewegen, wie beispielsweise die Plagiatsaffäre an der Universität St.Gallen. Auch nicht fehlen dürfen die traditionellen «Kennen Sie den Unterschied zwischen?»-Witzchen. «Was ist der Unterschied zwischen Wimbledon und den Swiss Indoors?», fragt Federer das Publikum. «In Wimbledon fühle ich mich zu Hause.»