Basler Vorfasnacht Wenn Kinder Helikoptereltern spielen und das «antygge Piccolo» finden, ist Kinder-Charivari Kinder nehmen Eltern auf die Schippe und spielen Theater für die Jüngeren. Eine interessante Geschichte um ein Piccolo, das in den Rhein fiel und zusammen mit Fabelwesen wieder gefunden wird.

Sofia (links) und ihre Cliquenkollegen beraten, was zu tun ist. Ihnen ist am Kinder-Charivari «s antygge Piccolo» abhanden gekommen. Juri Junkov

Hoppla. Da schüttet Sofia ihre Tasche aus und schwupps ist das «antygge Piccolo» in den Rhein gefallen. Es beginnt eine spannende Suche nach dem alten Blasinstrument aus Kirschenholz und mit goldenen Klappen. Das ist die Ausgangslage am Kinder-Charivari, an dem Jugendliche für Kinder ein Vorfasnachtstheater aufführen. Die Geschichte ist kindgerecht erzählt und bietet auch für viele Erwachsene einige Schmunzler.

So sind die Helikoptereltern (gespielt von Marie Herbst und Linus Röthlisberger) sehr amüsant, wenn sie ihrer Tochter Sofia (Alina Fritschi) «Notfallzeedel, Pfläschterli und Rägeschutz» in die Tasche packen. Jedes Kind im Publikum fühlte sich in die Szene hinein. Schlussendlich streiten Vater und Mutter nach fast jeder Szene. Sofia entledigt sich der Dinge im Rhein. Dummerweise auch das Piccolo, aber ihre Cliquenfreunde helfen ihr suchen. Das Publikum sieht die Muschel (Gwendolin Studer) sich das Piccolo einzuverleiben.

Die Suche kann dank Stau am Cortège weitergehen

Gleichzeitig ist auch Fasnacht, so bittet die Zugschefin Isabelle (Charlin Pajkovic) die Cliquenfreunde pünktlich um 13 Uhr 47 und 25 Sekunden einzustehen. *Der Auftrag, die Zeedel zu verteilen, ist sehr schnell erledigt. Dank eines grossen Staus am Cortège gelingt es dem Grüppchen aber weiter zu suchen. Die Eltern tauchen wieder auf und haben ein «Däschli» für das Piccolo dabei und noch zuckerfreie «Dääfeli».

Sofia gelingt es den Verlust des Piccolos noch geheim zu halten. Geschickt werden Gastauftritte der Guggenmusik «Ventilatore» und der Kinder-Ballettgruppe des Studios für Tanz und Gymnastik eingewoben. Die elf jungen Ballerinas zeigen, dass Ballett unter Piccoloklängen möglich ist. Zu recht erhalten die Mädchen grossen Szenenapplaus.

Mittlerweile treffen die Cliquenfreunde auf den «Rhybajass» (Anouk Schlegel), der sie zum «Rhyfundbüro» mitnehmen will. Dafür ist aber ein Tauchgang notwendig. Der Abgang in den Rhein ist theatralisch mit einfachsten Mitteln spektakulär umgesetzt. Frau Iselin (Mirjam Voltz), die mit ihrem Hund immer am Montag am Rhein spaziert, ist nicht über das fasnächtliche Treiben erfreut. Trotzdem reagiert sie auf den Rheinsprung der Kinder und ruft das Feuerwehrboot.

Der «Rhybabbe» löst das Rätsel auf

Begleitet wird der Tauchgang von der Jungen Garde der Seibi, die alle selbst gebastelte Lachse auf dem Kopf tragen. Das Piccolo- und Trommelspiel ist erstklassig. Leider findet sich das Piccolo im Fundbüro nicht. Der Fundbürobetreiber, ein Barsch, schaut auch noch in seinen Gläsern nach. Daher ist es Zeit wieder aufzutauchen, wo am Rheinbord die Helikoptereltern warten und «Notfallchügeli» bereit halten. Später taucht ebenfalls der «Rhybabbe» auf und löst das Rätsel auf. Sein Rat kann uns allen nützlich sein: «Wenn du Sorge hesch, denn sitz an Rhy und loos dr Natur zue».

Herrlich sind auch die vermeintlich kleinen Nebenrollen gespielt. So der Strassenreiniger, der Teile der entsorgten Dinge entdeckt und meint: «Dr Rhy gheert de Fisch und e bizzeli de Rhyschwimmer». Oder der Jogger, der am Rheinbord entlang rennt und zwischendurch Yoga macht, oder der Kellner der Büvette, der einen «Power-Räppli-Vitamin-Shake» empfiehlt. Für grosse Augen sorgte auch Hund Tiffany von Frau Iseli. Der Stoffhund war über ein ferngesteuertes Auto gestülpt worden und so immer aktiv unterwegs. Höhepunkt ist, als er ebenfalls in den Rhein fällt.

Die Première war ein grosser Erfolg und Obmann Michael Uebelhart lobte die Jugendlichen und die Helferinnen und Helfer hinter den Kulissen.