«Non-Food» 2. Platz:

In der Barfüssergasse trifft man auf einen Stand, der an ein riesiges Geschenkpaket erinnert: «Kulpa Weihnachtskugeln» – prächtige, handbemalte Weihnachtskugeln so weit das Auge reicht, erhältlich in zahlreichen Motiven, Grössen und Formen. Das Dach des Standes zieren vier gemalte Kugeln mit typischen Basler-Motiven: der Roche-Turm, das Spalentor, das Rathaus und ein BVB-Drämmli (Stand Nr. 145).