Basler Wirtschaft in Baselbieter Hand – «Ich werde auch bereit sein, über die Kantonsgrenzen hinauszudenken»

Die Liste der Baselbieter Politikerinnen und Politiker, die in den regionalen Wirtschaftsverbänden grossen Einfluss haben, wird lang und länger. Die CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter ist Präsidentin der Handelskammer beider Basel, der FDP-Landrat Martin Dätwyler deren Direktor. Demnächst übernimmt die FDP-Landrätin Saskia Schenker den Posten an der Spitze des Basler Arbeitgeberverbands. Sie wird an die Stelle der langjährigen Direktorin Barbara Gutzwiller treten, wie der Verband gestern mitteilte. Die aktuelle Baselbieter FDP-Präsidentin Schenker wird ihren Job beim Krankenversicherungsverband Curafutura aufgeben.

Arbeitgeberverband ist der unsichtbarste Verband

Die Baselbieter Dominanz in den hiesigen Wirtschaftsverbänden dürfte nicht allen Städtern gefallen. Bis vor nicht allzu langer Zeit wäre sie undenkbar gewesen. Werner Oser etwa, Gewerbeverbandsdirektor von 1987 bis 1998, zog in seiner Rolle vom Land in die Stadt. Der frühere Handelskammer-Direktor Paul Wyss wohnte ebenfalls im Baselbiet, bezog aber während seiner Zeit an der Spitze des Wirtschaftsverbands eine Wohnung an der Solothurnerstrasse im Gundeli.

Von einer feindlichen Übernahme der städtischen Wirtschaftsverbände will der frühere Gewerbeverbandschef Christoph Eymann allerdings nichts wissen. Der heutige Basler LDP-Nationalrat sagt, die Städter seien heute offener geworden als früher. «Auch ich persönlich finde es nicht so tragisch, dass die Baselbieter das Sagen haben.» Aber es sei Fingerspitzengefühl gefordert. Man sagt ja: «Nichtspieler: Maulhalten – das könnte man auch hier anwenden.» Man solle sich bewusst sein, dass man hier keine Steuern zahle und dementsprechend bei Themen, welche die Verbände nicht unmittelbar betreffen, Zurückhaltung übe.