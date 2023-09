Basler Zolli Löwin Uma mit 21 Jahren gestorben Die älteste der drei Löwinnen im Zoo Basel ist am Montag mit 21 Jahren gestorben, wie der Zolli am Dienstag in einer Medienmitteilung schreibt.

Löwin Uma wurde 21 Jahre alt. Bild: Zoo Basel

Der Zolli trauert um die Löwin Uma, welche am Montagmorgen eingeschläfert werden musste. Die Mutter von drei Löwen war mit 21 Jahren ein altes Tier, wie der Zoo in einer Medienmitteilung schreibt. Uma wurde im Jahr 2002 im Nationalpark Pilanesberg und Madikwe im Nordwesten Südafrikas geboren. Als Teil eines Artenschutzprogrammes wurde Uma mit zwei weiteren Löwen nach Basel gebracht um gezielt eine Reservepopulation der stark gefährdeten namibischen Löwen aufzubauen.

Bereits vor drei Jahren bemerkten die Tierpflegenden, dass die damals 18-jährige Uma an Energie und Ausdauer eingebüsst hatte. Davon erholte sie sich jedoch gut, und sei laut Zoo, bis vor einigen Tagen in guter gesundheitlicher Verfassung gewesen. Vor rund einer Woche fing Uma jedoch an, sich von den anderen beiden Löwinnen zu entfernen und hörte auf, zu fressen. Am Montag entschieden daher die Tierärzte, die Löwin einzuschläfern.

Uma führte zusammen mit dem 2021 verstorbenen Löwen Okoa das Rudel. Mit ihm hatte sie in zwei Würfen insgesamt drei Kinder. Diese drei Löwen sind mittlerweile in anderen Zoos in Europa zuhause. Der Zolli wird mit den beiden Weibchen Nyoma und Nikisha, beide sechs Jahre alt, das Löwenrudel weiterführen. Zusammen mit dem Artenschutzprogramm wird nun nach einem erfahrenen Löwen Ausschau gehalten. (bz)