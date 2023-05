Basler Zoo Neuheit im Zolli: Diese seltene und gefährdete Mini-Schildkröte gibt es nur im Basler Zoo Mit ihren 13 Zentimetern sind sie nur so gross wie eine Faust. Dennoch sorgen die Mini-Schildkröten seit diesem Mittwoch für freudige Gesichter. Denn die Tiere gibt es nur im Zoo Basel zu sehen.

Die Flachschildkröte ist auf dem Weg zum Löwenzahn. Bild: Soraya Sägesser

Sie krabbelt mit winzigen Schritten über das Kies. Mal kommt ihr ein grösserer Stein in die Quere, hindert sie aber auf ihrem Weg zum Futterteller nicht. Sie gehört mit einer Grösse von 13 Zentimetern zu den kleinsten Schildkrötenarten der Welt. Sie ist selten und vom Aussterben bedroht: die Boulengers-Flachschildkröte.

In der Schildkröten-Fachsprache heisst sie Chersobius boulengeri. Aber sie hat nichts mit der französischen Bäckerei zu tun, sondern mit dem Zoologen George Albert Boulenger, der ihr diesen Namen gab. Ihr eigentliches Zuhause wäre in einem felsigen Gebiet in Südafrika. Doch sie und sieben andere Jungtiere leben nun in der neuen Zuchtstation im Zolli. Das Besondere an diesen Schildkröten: Sie leben in keinem anderen Zoo auf der Welt.

Basel hat über einen Drittel des Bestands

In der freien Wildbahn fand man in den letzten fast 20 Jahren lediglich 24 dieser Schildkröten. «Aktuell gibt es weltweit nur 21 Boulengers-Flachschildkröten in Obhut der Menschen», sagt Fabian Schmidt, Kurator im Zolli. Der Basler Zoo hat mit ihren acht Tieren mehr als einen Drittel davon. Die restlichen Schildkröten leben in drei weiteren Zuchtstationen verteilt.