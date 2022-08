Bauarbeiten Damit's weniger heiss wird: Basler Messeturm wird mit Folien eingekleidet Die Fassade des Messeturms erhält aktuell eine Spezialfolie. So soll weniger Energie zum Kühlen der Büroräumlichkeiten benötigt werden.

Die Fassade des Messeturms wird mit einer Spezialfolie eingekleidet. Nicole Nars-Zimmer

Eine spezielle Schutzfolie an der Glasfassade des Messeturms soll die Sonneneinstrahlung und die damit verbundene Erwärmung der Innenräume reduzieren. Diese Massnahme soll helfen, den Energiebedarf des 105 Meter hohen Bürogebäudes zu reduzieren, weil weniger Energie für die Kühlung verwendet werden muss. Die entsprechenden Arbeiten dürften bis Anfang November dauern.

Die Folierung des Turms erfolgt über eine Mastkletterbühne. «Die Neupositionierung des Messeturms nahm in den vergangenen Jahren einen wichtigen Stellenwert im Portfolio ein, schreibt die Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site, das bis 2040 das Netto-Null-Ziel erreichen will. Der Fokus wurde dabei auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt.

Folien sollen 15 Jahre halten

Dazu zähle der Einbau von Materialien im Sinne einer Kreislaufwirtschaft sowie die Nutzung von luftreinigenden Wandfarben. Hierzu seien bereits viele haustechnische Anlagen ersetzt worden. Die Folierung der Fassade soll nun das Konzept abrunden.

«Eine der Anforderungen die wir uns selbst und die Stadt Basel gestellt haben, war, dass es grundsätzlich keine wahrnehmbaren Veränderung gibt», sagt Sprecher Mladen Tomic. Die Folien sollen eine Lebensdauer von über 15 Jahren haben. «Die Kosten bewegen sich in einem überschaubaren Rahmen und sind durch die Energieeinsparungen in wenigen Jahren amortisiert», so Tomic.