Bauarbeiten Kaserne Basel: Reithalle wird saniert und muss für drei Monate schliessen Ab Ende 2024 finden auf dem Kasernenareal wieder Bauarbeiten statt. Das Dachgeschoss des Rossstalls und die Fassade der Kaserne Basel werden saniert, die Reithalle erhält eine neue Lüftungsanlage.

Auch Veranstaltungen des Polyfon Festivals fanden in der Reithalle statt. Bild: Roland Schmid

Vor etwas weniger als einem Jahr wurde der Hauptbau auf dem Kasernenareal, das K-Haus, nach jahrelangem Umbau neu eröffnet. Ein Jahr später bahnen sich bereits die nächsten Bauarbeiten auf dem Areal an. Betroffen ist die Kaserne Basel, das Kulturzentrum, in dem Tanz- und Theateraufführungen, Konzerte und Partys stattfinden. Daneben betreibt die Kaserne in ihren Räumlichkeiten die KaBar. Die Kaserne Basel ist Mieterin der Räumlichkeiten, die Liegenschaften gehören dem Kanton.

Der Kaserne Basel stehen drei Veranstaltungsräume zur Verfügung: die zwei Rossställe und die Reithalle. Zusammen bieten sie Platz für bis zu 1700 Gäste. Wie dem Kantonsblatt zu entnehmen ist, wird der Estrich des Rossstalls voraussichtlich ab Dezember 2024 altersbedingt saniert und zugleich ausgebaut. Im Dachgeschoss befinden sich aktuell Büroplätze und ein Vermittlungsraum, in dem auch öffentliche Workshops stattfinden.

Drei Monate muss die Reithalle geschlossen werden

Die Sanierung dauert 13 Monate, entstehen sollen Büroräume für den Hausdienst, eine Künstlergarderobe, ein Vermittlungsraum für 40 Personen und Nebenräume für die Küche der KaBar. Abgesehen von den Workshops, die in andere Räume verlegt werden müssen, ist die Öffentlichkeit davon nicht betroffen.

Anders sieht es beim grössten Veranstaltungsraum der Kaserne, der Reithalle aus. Dort wird die Lüftungsanlage saniert. Die Arbeiten starten Mitte 2025 und dauern neun Monate. Für drei Monate, voraussichtlich von August bis Oktober, muss die Reithalle geschlossen werden.

Über die Bühnen gehen dort vor allem Theater- und Tanzaufführungen sowie Konzerte, die viel Platz brauchen. Laut Johanna Tydecks von der Kaserne würden gegebenenfalls Ersatzspielstätten zum Einsatz kommen. Sie sagt: «Die Kaserne Basel begrüsst die fälligen Sanierungsarbeiten nach der langen Planungsphase sehr.»

Die Sanierung koste 5,1 Millionen Franken

Ebenfalls saniert wird die beidseitige Fassade vom Rossstall bis zur KaBar. Es finden Arbeiten am Naturstein und Malerarbeiten am Holzwerk statt, der untere und obere Rossstall erhält neue Fenster. Die Sanierung beginnt Ende 2024 und dauert bis Mitte 2025. Zwar wird es währenddessen Gerüste am Haus geben, der Betrieb wird durch die Arbeiten aber nicht beeinträchtigt, sagt Tydecks. Weil das Gebäude unter Denkmalschutz steht, wird sich die Fassade optisch nicht verändern.

Mit 2,6 Millionen Franken ist die Sanierung des Dachgeschosses des Rossstalls das teuerste der drei Teilprojekte, insgesamt kosten die Sanierungsarbeiten rund 5,1 Millionen Franken.