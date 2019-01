Nur noch gut einen Monat ehe das Stimmvolk über die Fusion des Basler Universitätsspitals (USB) mit dem Kantonsspital Baselland (KSBL) zum Unispital Nordwest abstimmt. Der Urnengang gilt als einer der wichtigsten der Region in diesem Jahrtausend. «Clarunis ist für mich wichtiger als die Spitalfusion», sagt dagegen Peter Eichenberger zur «Schweiz am Wochenende». Der Direktor des Claraspitals ist in einer speziellen Situation: Eigentlich müsste sich das Clara als grösstes Mitglied der Vereinigung der Basler Privatspitäler gegen das Unispital Nordwest wehren. Doch Eichenberger schweigt schon seit Monaten. Und nicht nur das: Am Freitag sass er in der Schaffneistube des Museums Kleines Klingental mit USB-Direktor Werner Kübler an einem Tisch und feierte den Start eines anderen Prestigeprojekts. Am kommenden Montag nimmt Clarunis, das neue universitäre Bauchzentrum von USB und Claraspital, den Betrieb auf.

Eichenberger ist also in der Zwickmühle. Äusserte er vor rund zwei Jahren noch öffentlich Kritik, heisst es nun bloss: «Wir verhalten uns in der Fusionsfrage neutral.» Dass dies den anderen Privatspitälern nicht gefallen kann, liegt auf der Hand. «Sie akzeptieren es», sagt der Clara-Direktor diplomatisch. Er kann auch gar nicht anders, als sich zurückzuhalten. Zu wichtig ist die Public Private Partnership, also die Kooperation eines öffentlichen mit einem privaten Player.