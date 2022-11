Stadtgärtnerei 200 Basler Bäume müssen durch Jungbäume ersetzt werden Die Stadtgärtnerei Basel kontrolliert jedes Jahr den Baumbestand auf öffentlichem Basler Grund. 200 Bäume sind nicht stabil genug und müssen deshalb ausgetauscht werden.

Die Bäume am Erasmusplatz in Basel müssen ersetzt werden, weil sie nicht mehr wachsen. Juri Junkov

184 der 200 betroffenen Bäume sind geschützt. Die Standorte werden am 16. November im Kantonsblatt publiziert. Im kommenden Jahr werden diese Bäume durch Jungbäume ersetzt, wie der Kanton am Dienstag mitteilte.

Um einen vitalen Baumbestand gewährleisten zu können, wird der gesamte Baumbestand von rund 27'000 Bäumen jährlich von der Stadtgärtnerei auf Krankheiten, Stabilität und Sicherheit untersucht. Die 184 Bäume, die dieses Jahr aufgefallen sind, sind von Schädlingsbefall, Fehlentwicklungen oder Absterben von Kronenteilen betroffen und deshalb als «potenziell gefährlich» einzustufen.

Bäume am Erasmusplatz wachsen nicht mehr

Um die Risiken möglichst klein zu halten, müssen diese Bäume im Januar 2023 entfernt und im Frühjahr oder Herbst wenn immer möglich an der gleichen Stelle durch einen gesunden Jungbaum ersetzt werden. Für das Fällen von Bäumen im öffentlichen Raum braucht es eine Bewilligung durch das Bau- und Gastgewerbeinspektorat, weshalb die Bäume demnächst im Kantonsblatt publiziert werden.

Am Erasmusplatz zeigt sich laut Mitteilung des Kantons eine besondere Situation bei den 18 Mehlbeerbäumen: «Leider hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sich diese Baumart, trotz ihrer bekannten Widerstandsfähigkeit, an diesem Standort nicht wie erwartet entwickelt hat.» Die Bäume würden kaum mehr wachsen, weshalb die Stadtgärtnerei diese ersetzen wird. Sie werden im Februar ausgegraben und an anderen Standorten wieder eingepflanzt. Am Erasmusplatz folgen dann 18 junge Zürgelbäume.

Die 184 Bäume können eingesehen werden

«Mit diesem Baumartenwechsel will die Stadtgärtnerei innerhalb der kommenden Jahre das angestrebte Kronenvolumen zur natürlichen Beschattung der Flächen erreichen», heisst es in der Mitteilung weiter. Die 184 bewilligungspflichtigen Bäume können im Internet eingesehen werden.