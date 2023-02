Bauprojekt Erhalt des Grünraums in der Maiengasse: Grosse Unterstützung für Petition Eine Gruppe von Anwohnerinnen und Anwohnern der Maiengasse im Am-Ring-Quartier übergab der Petitionskommission über 1000 Unterschriften. Die Petition fordert, dass das Bürgerspital Basel einen grünen Innenhof nicht überbauen darf.

Silvan Latscha (rechts) und Patrick Püntener übergeben Karin Sartorius-Brüschweiler, Präsidentin der Petitionskommission des Grossen Rats, die Unterschriften. bwi

Die Gegnerschaft gibt nicht auf. In der Maiengasse plant das Basler Bürgerspital (BSB) einen Neubau. Doch seitens Anwohnerinnen und Anwohner ist der Widerstand gegen das Neubau-Vorhaben gross. In den vergangenen Wochen wurden Unterschriften für eine Petition gesammelt. Am Mittwoch übergaben zwei Komiteevertreter im Rathaus die Bögen mit total 1081 Unterschriften der grossrätlichen Petitionskommission.

«Wir haben Unterstützung aus allen Quartieren erhalten», sagte Silvan Latscha, der die Petition lanciert hat. «Ein grosser Teil der Bevölkerung steht hinter der übergeordneten Forderung unserer Petition: Man soll sich Gedanken zu Verdichtung und Grünraum machen – gerade angesichts des Klimawandels.» Unterstützt wurde die Petition vom Komitee der Klimagerechtigkeits-Initiative und vom Verein Ökostadt Basel.

Zahlreiche Einsprachen und Rekurse

Das Neubauvorhaben hat eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Das Bürgerspital liess die ersten Pläne 2009 erarbeiten. Ein viergeschossiges Gebäude mit acht Wohnungen ist vorgesehen auf einer unbebauten Parzelle im Geviert Maiengasse-Friedensgasse-Missionsstrasse-Mittlere Strasse. 2017 wies das Bundesgericht die Rekurse ab. Da die Abweisungen selber angefochten wurden, liegt der Ball beim Basler Appellationsgericht.

Die Petitionskommission wird das Begehren in den Grossen Rat tragen. Wegen der beachtlichen Unterschriftenzahl besitzt die Petition ein gewisses Gewicht. Auf der Liste finden sich bekannte Namen. Da die Petition aber rechtlich nicht bindend ist, muss der Regierungsrat allfällige Forderungen nicht erfüllen.