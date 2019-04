Die Fahrgäste des Ersatzbusses der Tramlinie 2 brauchten am Montagabend um 19 Uhr Geduld. Sehr viel Geduld. Der Bus hatte von der temporären Verkehrsdrehscheibe Markthalle bis zum Kunstmuseum geschlagene 20 Minuten Fahrzeit. Das ist beispielhaft für die Verkehrssituation, wie sie sich seit Donnerstag wegen des weitgehend gesperrten Basler Centralbahnplatzes rund um die Markthalle zeigt.

Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) bestätigen den Vorfall: «Unsere Busse sind gerade im vom Individualverkehr stark befahrenen Abschnitt zwischen Zoo Bachletten, Markthalle, Aeschengraben und Aeschenplatz dem Stau ausgesetzt», sagt Mediensprecherin Sonja Körkel. «Gerade in den Hauptverkehrszeiten empfehlen wir unseren Fahrgästen deshalb, wenn immer möglich, mehr Reisezeit einzuberechnen.»

Bauarbeiten laufen, erste Korrekturen angebracht

Reagiert hatten die BVB zudem bereits am Tag, als die Umleitungen in Kraft traten. Bei der provisorischen Haltestelle des 30er-Busses wurde laut Körkel eine Absperrung errichtet, ebenso sind bei der Markthallenkreuzung und am Centralbahnplatz nun mehr Verkehrswachen postiert. «Weiterhin stehen am Centralbahnplatz, an der Markthalle, am Aeschenplatz und am Messeplatz mehrere Kundenlenker im Einsatz, die den Fahrgästen für Auskünfte zur Verfügung stehen.»