Baustelle Im Zoo Basel wird fleissig gearbeitet: Das sanierte Vogelhaus eröffnet in einem Jahr Seit drei Jahren wird das Vogelhaus im Basler Zolli saniert. Die Eröffnung ist für das erste Halbjahr 2023 geplant. Am Mittwoch wurde bereits ein erster Einblick gewährt.

Hier befindet sich die künftige Anlage für die asiatischen Zwergotter. Hinter dieser wird am Vogelhaus fleissig gebaut. Zoo Basel

Läuft man durch den Zoo Basel, sieht man eine grosse Baustelle, wo eigentlich das Vogelhaus steht. Bereits seit drei Jahren wird fleissig gebaut und am Mittwoch zeigte der Basler Zolli anlässlich des Zolli-Apéros, wie es bis jetzt aussieht und was alles geplant ist.

Zur Begründung, warum es saniert wird, sagt Projektleiterin Heidi Rodel vom Zoo Basel: «Das Vogelhaus war sanierungsbedürftig, weil es seit der Eröffnung im Jahr 1927 nie komplett erneuert wurde. Deswegen hat man sich beim Zolli entschieden, das Projekt in Angriff zu nehmen und das Haus sogleich zu optimieren und an die neuen Standards anzupassen.» Der Energieverbrauch des ursprünglichen Gebäudes war hoch, denn wegen der veralteten Isolation im Vogelhaus musste stark geheizt werden. Neben der Sanierung wird das Vogelhaus auch erweitert, was dem Zoo neue Möglichkeiten bieten soll.

Von aussen wird sich nicht viel ändern, im Inneren wird es jedoch grün werden. Das zeigen die Visualisierungen. Denn der Boden in der Halle, die als Voliere dient, wird gesenkt. Die gesenkte Fläche wird dann gänzlich mit verschiedenen Pflanzen aus Südostasien angereichert. Eine Treppe führt die Besuchenden in die oberen Etagen des Vogelhauses, wo die Vögel auf Flughöhe beobachtet werden können. Zudem werden die Dachverglasungen erweitert und sorgen so für besseres Licht in der Anlage.

5 Bilder 5 Bilder Das neue Vogelhaus im Zolli soll auf mehreren Etagen besuchbar sein. Visualisierung: Zoo Basel

Diverse Volieren für die verschiedenen Vogelarten

Das Vogelhaus besteht denn aus mehreren Volieren. Das sind offene Flugräume für die gefiederten Tiere. Die Südvolieren am Vogelhaus bleiben da, wo sie sind, ebenso die Flugräume, die aussen angebaut sind. Auf der nördlichen Seite werden die Volieren aufgelöst, denn sie waren ohnehin kleiner und es drang fast kein Tageslicht durch, wie bei der Führung über die Baustelle erläutert wurde.

Die Anlage, in der einst die Menschenaffen waren und die neben dem Vogelhaus liegt, ist seit der Eröffnung des Affenhauses geschlossen. Sie wird jetzt ins neue Konzept als Voliere miteinbezogen. Auf der Rückseite entstehen Zuchträume, die für die Besuchenden geschlossen bleiben. Zur Sanierung des alten Vogelhauses kommt ein Neubau, der im Westen angesiedelt ist. Der Zoo Basel schreibt in seiner Medienmitteilung:

«Im Neubau, einem tropisch anmutenden Raum, der westlich ans Vogelhaus anschliesst, sind die Besuchenden mitten im Geschehen.»

Es wird keine Abgrenzungen mehr zum Tierbereich geben. Dort leben beispielsweise Vögel der Art der Tangaren. Sie stammen aus Südamerika und gehören zu den Sperlingsvögeln. Um das Gefühl, mittendrin zu sein, zu verstärken, wird die Anlage mit einem Schluchtwald ausgestattet, der mit diversen Gewächsen aus Costa Rica bepflanzt wird. Als Schluchtwald bezeichnet man Waldgesellschaften, die sich an steilen Hängen bilden.

Für die Tiere wird während des Umbaus gesorgt

Auch die Zwergotter und Pelikane erhalten neben dem Vogelhaus einen neuen Platz. Läuft man über den Steg vor dem Vogelhaus, sieht man oberhalb des Stegs das neue Zuhause der Zwergotter. Künftig können Besuchende dort die Tiere beobachten. Wie Rodel auf Anfrage der bz bestätigt, wird es in der Zwergotteranlage ein Paar geben. «Wir gehen aber davon aus, dass diese sich dann relativ rasch vermehren werden», sagt Rodel.

Die Anlage der Pelikane wird auch erweitert. Durch die Expansion werden sie mehr Gelegenheiten haben, an der Sonne zu sein oder sich gegebenenfalls zurückzuziehen. In der Zeit, in der umgebaut wird, sorgt man für die Vögel jeweils in anderen Zoos und auf der Schutzmatte, wo es eine Vogelstation gibt. Sie dient dem Zoo aber auch als Zuchtstation und ist für die Öffentlichkeit gesperrt.

Das Projekt rund um das Vogelhaus und die Vogelstation kostet 28 Millionen Franken. Finanziert wird es unter anderem durch Schenkungsgeldern. Einen Grossteil trägt der Pharmakonzern Roche bei, der dem Basler Zolli zur Feier seines 125. Geburtstags 20 Millionen Franken vermachte.