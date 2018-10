Die Tramgleise in der Zürcherstrasse zwischen Gellertstrasse und Ramsteinerstrasse haben laut Mitteilung das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Schon am 8. Oktober haben die BVB mit ersten Arbeiten an den Gleisen begonnen.

Vom 22. Oktober bis zum Betriebsschluss am 23. November verkehren nun also auf der Tramlinie 3 zwischen Aeschenplatz und Birsfelden Hard Ersatzbusse. Die Trams der Linie 3 fahren in dieser Zeit von Saint-Louis/Burgfelderhof kommend via Hardstrasse nach St. Jakob und wenden dort. Für Auto- und Velofahrende sowie Fussgängerinnen und Fussgänger bedeuten die Arbeiten keine grösseren Einschränkungen. Auch alle Liegenschaften bleiben jederzeit erreichbar.