Kaum vorstellbar, dass sich hier schon im September 2020 die Kunden drängen sollen. Derzeit tut sich in der riesigen Baugrube an der Endstation des 8er-Trams am Rand der Weiler Innenstadt wenig. Normalerweise wird hier intensiv am geplanten neuen Einkaufscenter Dreiländergalerie gebaut.

Schon im Juli haben die Arbeiten fast drei Wochen geruht. Sie wurden wieder aufgenommen, aber diese Woche erneut gestoppt, wie die «Badische Zeitung» berichtete. Am Mittwoch sei nur noch ein einzelner Arbeiter zu sehen gewesen, der mit einem Spezialbagger die Betonstützwände bearbeitete. Das übrige schwere Gerät sei abgestellt gewesen. Anwohner hätten beobachtet, dass Maschinen und Container abtransportiert wurden.

Hintergrund sollen Meinungsverschiedenheiten darüber sein, ob Zahlungen geleistet wurden. Diese seien zu bestimmten Baufortschritten vereinbart worden. Beim Tiefbau-Unternehmen Bauer hält man sich bedeckt. Die Mediensprecherin schreibt auf Anfrage: «Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir zu diesem Thema keine Stellungnahme abgeben möchten.»

Andreas Thielemeier, Geschäftsführer des Investors und Betreibers Cemagg, gibt sich zuversichtlich, dass die Arbeiten in der nächsten Woche weitergehen. «Die Verhandlungen über zusätzliche Bauleistungen werden Montag fortgesetzt.»