Beat Jans will Basels erster mächtiger Stapi sein – wenn er gewählt wird

Es war ein kluger Entscheid der Basler Sozialdemokraten, ihren frisch gewählten Regierungsrat Beat Jans zum Kandidaten für das Regierungspräsidium zu machen; ihn als Zugpferd in einen zweiten Wahlgang zu schicken, der für Rotgrün zur Nagelprobe wird. Denn die Mehrheit in der Regierung wackelt. Das Kalkül der SP: Jans dominiert den Wahlkampf-Diskurs, in dessen Windschatten schafft es auch die am linken Rand politisierende Basta-Exponentin Heidi Mück in die baselstädtische Exekutive.

Für Basel ist der wahrscheinliche Wechsel von den Grünen Morin und Ackermann zu Jans eine gute Sache: Dieses strukturell und personell schwach aufgestellte Departement braucht dringend frischen Wind. Der gestrige Vorschlag der SP, das mächtige Amt für Umwelt und Energie (AUE) ins Präsidialdepartement zu transferieren, wäre deshalb ein Schritt in die richtige Richtung. Wäre. Denn mit einem hat die SP nicht gerechnet: mit ihrem Regierungskandidaten Kaspar Sutter.

Das AUE solle nur transferiert werden, wenn Jans übernimmt – und nicht bei einer Wahl der liberalen Stephanie Eymann. Mit dieser Aussage, die entweder verblüffend ehrlich, verblüffend überheblich oder verblüffend naiv war, hat Sutter seinem Parteikollegen einen Bärendienst erwiesen. Der sinnvolle Reformvorschlag entlarvt sich selbst als rein taktisches Manöver. Beat Jans wird fortan erklären müssen, weshalb dem doch nicht so sei, und dass seiner Partei Inhalte wichtiger sind als Macht. Kein leichtes Unterfangen. (map)