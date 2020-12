Beat Jans will das Klima zur Chefsache machen – doch für seine Umbaupläne findet er kein Gehör

Konkret soll das Amt für Umwelt und Energie (AUE) vom Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt abgezügelt werden. Damit schaffte es die SP, das politische Narrativ wieder an sich zu reissen. Statt über den durchzogenen ersten Wahlgang bestimmte Jans’ feurig vorgetragene Vision die Diskussionen.

Mit der neuen Zusammensetzung der Regierung und dem Verlust der rot-grünen Mehrheit haben die Umbaupläne der SP aber einen ziemlichen Dämpfer erlitten. Denn die drei bürgerlichen Exekutivmitglieder haben bereits deutlich gemacht, dass sie nicht viel vom «Buebetrickli und Wahlkampf-Gag» (CVP-Regierungsrat Lukas Engelberger) halten. Und auch die Grünliberale Esther Keller, die die Linken für eine Mehrheit überzeugen müssten, sieht die Pläne kritisch. Sie hat bereits im Wahlkampf durchblicken lassen, dass sie andere Aufgaben für dringlicher hält.

«Die Strukturen sind natürlich nicht sakrosankt. Aber dass der Transfer eines Fachbereichs Sinn macht, davon muss man mich erst noch überzeugen», sagt Keller. Wichtiger sei in ihren Augen, dass das Präsidialdepartement seine Querschnittsfunktion besser wahrnehmen könne als bisher. Gerade das Thema Klima habe viele Facetten und betreffe viele verschiedene Bereiche, so die künftige Bau- und Verkehrsdirektorin. «In meinem künftigen Departement spielt die Klimafrage eine grosse Rolle.»

Umbau könnte relativ schnell umgesetzt werden

Die Frage ist auch, ob man die Wahl von Jans ins Präsidialdepartement als Wählerauftrag für seine Umbaupläne verstehen will, oder ob man sich umgekehrt auf den Standpunkt stellt, dass es ohne rot-grüne Regierungsmehrheit keine Grundlage für diese Vision gibt. Gleichzeitig hält sich für die SP der Schaden in Grenzen, wenn es nicht klappen sollte.

Da Kaspar Sutter künftig dem Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt vorstehen wird, bleibt das AUE nach dem Amtsende von Christoph Brutschin so oder so unter SP-Führung. «Sie können davon ausgehen, dass sich an meinem Standpunkt nichts geändert hat», sagt Beat Jans auf Anfrage. Und zur Frage der fehlenden Mehrheit meint er: «Man könnte sich auch auf den Standpunkt stellen, dass es gute Argumente dagegen braucht, wenn sich der, der das Amt abgibt, und der, der das Amt bekommt, einig sind.»