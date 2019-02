Totgeglaubte leben länger. Das gilt nicht zuletzt für die gute, alte Kupferleitung. Jahrzehntelang diente sie in jedem Haus als Telefonanschluss, später kam mit dem Kabelnetz fürs Fernsehen eine weitere, praktisch flächendeckend verlegte Kupferleitung hinzu. Doch 2011 schien klar: Kupfer hat ausgedient. Regierung und IWB schrieben damals: «Die bestehenden Telekom-Netze, die auf der letzten Meile auf Kupfer basieren, werden die notwendigen Bandbreiten durch verbesserte Kompression und Übertragungstechnologie noch für geschätzte weitere fünf bis zehn Jahre bieten können.»

Deshalb brauche Basel ein neues Glasfasernetz, das flächendeckend bis in mindestens 95 Prozent aller Wohnungen reicht. 70 Millionen Franken sollten die IWB dafür investieren, wovon der Kanton 22 Millionen als «bedingt zurückzahlbares Darlehen» beisteuerte. Gleichzeitig verpflichtete sich die Swisscom als Technologiepartner, ihrerseits gegen 100 Millionen Franken beizusteuern. Der Grosse Rat stimmte zu, und die IWB begannen, Leerrohre zu füllen, Strassen aufzureissen und Gebäude anzuschliessen. Ende 2017 wurde verkündet: Arbeit erledigt, 104'000 Wohn- und Geschäftseinheiten hängen am Glasfasernetz.

Basel zündet zweite Stufe

Auch in anderen Kantonen herrschte Anfang des Jahrzehnts ungebrochene Glasfaser-Euphorie. Der flächenmässig weitaus grössere und sehr viel dünner besiedelte Kanton Fribourg wollte 600 Millionen Franken investieren, um noch den abgelegensten Weiler ans Hochgeschwindigkeitsnetz anzuschliessen. Doch schon kurz nach Projektstart zog Swisscom in Absprache mit dem Kanton den Stecker und schwenkte um: Neu sollten nicht mehr alle Wohnungen, sondern nur noch alle Strassen mit Glasfaser versorgt werden. «Fiber to the Street» statt «Fiber to the Home» nennt sich das Konzept, das eingeführt wurde, weil plötzlich doch viel mehr Daten durch die Kupferkabel transportiert werden konnten. Swisscom-Sprecher Armin Schädeli sagt: «Ein Ausbau mit Glas bis ins Wohnzimmer oder ins Geschäft hätte wesentlich länger gedauert und wäre ums Dreifache teurer.»