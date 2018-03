Nicht erwähnt hat Kamm, dass die Romands nun auch auf den Schmuck- und Edelsteinsektor schielen. Am 10. Mai öffnet die viertägige Diamanten- und Schmuckmesse GemGenève erstmals ihre Türen. 100 Anbieter sind eingeschrieben, vier davon haben die Baselworld zugunsten der neuen Messe verlassen. Die Messe greift auf ihrer Homepage wenig zweideutig die Vormachtstellung der Baselworld an. So wird die Messe als «Vervollständigung einer Ausstellungstrilogie» angepriesen, dies neben dem Uhrensalon und dem Forum für Mikrotechnologie in der Uhren- und Schmuckindustrie.

Im Ankündigungsschreiben folgt, in fetter Schrift, ein direkter Seitenhieb nach Basel: Die Fachmesse werde von Branchenprofis geleitet, «die die Erwartungen ihrer Kollegen sowie deren Kunden kennen und wissen, wie sie sind und funktionieren». Auch die gute Erreichbarkeit dank direkter Anbindung an den Flughafen Genf wird hervorgehoben. «Ein Besuch mit Hin- und Rückflug an einem Tag ist damit von zahlreichen europäischen Destinationen aus durchaus möglich», schreiben die Organisatoren Thomas Färber und Ronny Totah – beides Vollprofis aus dem Diamanten- und Schmuckbusiness, die lange Jahre selbst an der Baselworld ausgestellt haben.