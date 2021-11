Befragung In Riehen fühlen sich die Menschen wohl – das sind die Gründe Die Parkanlagen und die Sauberkeit schneiden in der Bevölkerungsbefragung in Riehen gut ab. Bemängelt werden die Velowege und das Gastronomieangebot.

Bei den Riehemern hoch im Kurs: Parkanlagen, wie hier der Wenkenpark. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Alle vier Jahre führt die Gemeinde Riehen eine Bevölkerungs­befragung durch. Zum sechsten Mal war es in diesem Sommer wieder so weit. Das Ziel: Den Riehenern den Puls zu fühlen. Der Fragebogen gestaltete sich ähnlich wie in den Vorjahren. Zusätzlich wurden die Bewohnerinnen und Bewohner der zweitgrössten Stadt der Nordwestschweiz zu aktuellen Schwerpunkten, einer davon ist die Fachstelle Alter, befragt. Aufgrund der Pandemie enthielt der Bogen keine Fragen zur Kultur-, Freizeit- und Sportförderung. In diesen Sparten fielen die Veranstaltungen aus.

Von den Befragten – gleichmässig ausgesucht nach Geschlecht, Bezirk, Nationalität und Alter – fühlen sich gerade mal deren drei unwohl. Was auffällt: Je älter die befragten Menschen sind, desto wohler fühlen sie sich in der Gemeinde. «Wir wollen, dass sich die Menschen bei uns in der Gemeinde wohlfühlen», sagt Gemeindepräsident Hansjörg Wilde. Deshalb erhält die Lebensqualität in Riehen die Note 8,7 von 10. Somit ist sie höher als im Rest des Kantons Basel-Stadt.

Die Menschen sollen auf den Dorfplatz

Hoch geschätzt sind die Parkanlagen und Naherholungsgebiete. Auf die Frage «Was gefällt Ihnen in Riehen besonders gut?» ist mit 43,4 Prozent die Natur am höchsten im Kurs. Dieser Bereich wird im Vergleich zur letzten Umfrage 2017 noch einmal mehr wertgeschätzt. Auch die Sauberkeit und das ÖV-Angebot werden angepriesen. «Die Ergebnisse haben uns ein wenig überrascht. Wir sind sehr zufrieden damit», findet Wilde. Negative Ausreisser habe es keine gegeben.

Unter dem Mittelwert der Zufriedenheit liegt das Riehener Dorfzentrum, das zweiteilig ist. Die Gemeinde habe ein grosses Interesse daran, dass sich die Menschen dort aufhalten würden. «Es läuft viel bei schönem Wetter. Doch man muss dem Zentrum beim Rauracher Zeit geben», sagt Wilde.

Dort werde die Bewirtschaftung aktiv an die Hand genommen, man sei auch offen für neue Ideen. «Wir sind im steten Diskurs.» Vor allem das Gastroangebot steht in der Kritik. Die Befragten wünschen sich mehr Essens- und Ausgehmöglichkeiten. Dies zeigt sich bei der offenen Frage «Was vermissen Sie in Riehen am meisten?». Der Mangel an Restaurants, Bars und Clubs wird am häufigsten genannt. Dennoch: Die meisten Bewohner verbringen ihre Freizeit gerne in Riehen.

Angebot für Jugendliche könnte besser sein

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Situation der unmotorisierten Verkehrsteilnehmer. Fast 80 Prozent der Umfrageteilnehmenden wünschen sich eine Verbesserung bei den Velowegen. «Ein Thema, das sicher im Gemeinderat angesprochen wird», sagt Katrin Kézdi Leutwyler, Kommunikationsverantwortliche der Gemeinde.

Ein spannendes Themenfeld eröffnet sich bei den Angeboten für die Jugendlichen. Diese werden von den 16- bis 25-Jährigen deutlich besser eingeschätzt als bei den älteren Generationen. «Das kann daran liegen, dass auch Zehnjährige von dieser Thematik betroffen sind. Dort antworten halt die Eltern für sie, welche sie auch an diese Orte begleiten müssen», sagt Wilde. Vor allem die Lage zwischen Lörrach und Basel, wo das Angebot jeweils gross ist, mache es schwierig für Riehen mitzuhalten. «Dennoch haben wir mit dem Landauer das Zentrum, das im Kanton am zweitmeisten besucht wird», fügt Wilde an. Die wichtigsten Punkte der Auswertung werden nun im Gemeinderat diskutiert, um sich über allfällige Änderungen zu beraten.

Von 3000 angeschriebenen Riehenern gab es 1085 Rückmeldungen. Dies bedeutet einen Rücklauf von 36,2 Prozent. Fabienne Hofer vom Statistischen Amt Basel-Stadt erklärt: «Der Rücklauf ist kleiner als in den Vorjahren. Wir führen deshalb immer einen Vortest der Befragung durch, damit wir wissen, wie viele Leute wir anschreiben müssen.»