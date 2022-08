Begrünung Basler Regierung sieht keine Notwendigkeit für Klimanachtrag für die Gestaltung der Innenstadt Grossräte und Grossrätinnen fordern in einem Vorstoss einen Nachtrag für das Gestaltungskonzept Innenstadt. Darin sollen Ziele und Vorgaben festgehalten werden für eine klimafreundlichere Gestaltung.

Im Sinne des Innenstadtkonzepts gestaltet: Die Rittergasse. Archivbild: Roland Schmid

Wenn es in Basel um Begrünung geht, ist sich das Parlament einig. Daher haben auch eine Vielzahl Grossräte und Grossrätinnen verschiedener Parteien die Motion von Salome Bessenich (SP) für einen «Nachtrag Klima» im Gestaltungskonzept Innenstadt unterzeichnet.

Die Innenstadt soll als «attraktive Visitenkarte der Stadt Basel auftreten». Allerdings wurde seit der Erarbeitung des Konzepts das Thema Klimawandel akuter. Wie es in der Motion heisst, komme im Stadtklimakonzept gerade die Innenstadt diesbezüglich nicht gut weg: Wenig Begrünung, hohe Dichte und schlechte Durchlässigkeit werden dem Stadtteil attestiert.

Sie fordern Ziele und Vorgaben unter anderem zur Begrünung und Schatten

Die Motionäre und Motionärinnen sind der Meinung, dass das Gestaltungskonzept Innenstadt nicht widersprüchlich zu Klimamassnahmen stehe und fordern daher einen «Nachtrag Klima» im Konzept. Dort sollen Ziele und Vorgaben ergänzt werden betreffend Begrünung, Umgang mit Wasser, Bodenbeschaffenheit oder Beschattung.

Die Regierung hält dies allerdings nicht für nötig, wie einer Mitteilung vom Dienstag zu entnehmen ist: «Der Regierungsrat sieht aktuell keinen Bedarf, das Gestaltungskonzept Innenstadt um die in der Motion genannten Punkte zu ergänzen», heisst es in der Begründung für den Antrag an den Grossen Rat, den Vorstoss weniger verbindlich einzureichen. Denn das Stadtklimakonzept gelte für das ganze Kantonsgebiet und ergänzte das Gestaltungskonzept Innenstadt.

Allerdings soll geprüft werden, welche weiteren Massnahmen im Rahmen des Stadtklimakonzepts für die Innenstadt in Zukunft in Frage kommen könnten.