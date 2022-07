Begrünung Regierung zieht Sitzmöglichkeiten am Novartis-Rheinufer in Betracht Über 100 Bäume und Kletterpflanzen werden demnächst am Elsässerrheinweg gepflanzt. Der darunterliegende Bermenweg bleibt jedoch kahl, wie eine Antwort der Regierung zeigt.

Die neue Rheinpromenade bei der Novartis: Der obere Weg wird vom Kanton mit neuen Bäumen begrünt und entsiegelt. Der untere hingegen bleibt kahl. Der Grund: die Hochwassersituation. Martin Toengi

Dass die Aufenthaltsqualität am Elsässerrheinweg unterhalb des Novartiscampus im St.Johann nur bedingt gegeben ist, ist unbestritten. Inzwischen wurde das Konzept allerdings überarbeitet und eine grosszügige Begrünung ist in den kommenden Jahren geplant. Doch auf dem unteren Weg der Promenade, der direkt am Rheinufer liegt, ist das nicht möglich, wie jetzt auch eine Regierungsantwort auf einen Vorstoss von Grossrat Stefan Wittlin (SP) bestätigt.

Dies aufgrund der im «Untergrund bestehenden Infrastruktur», schreibt Regierungspräsident Beat Jans in seiner Antwort auf die schriftliche Anfrage: Denn unter dem Weg liegt das ehemalige Hafenareal. Dazu kommt, dass der Bermenweg nicht hochwassersicher ist und wenn der Rheinpegel steigt, überschwemmt werden kann. Ein solches Ereignis trete statistisch gesehen und gemäss bisheriger Erfahrungen alle zwei bis drei Jahre auf.

Regierung prüft neue Sitzgelegenheiten

Neben der Begrünung sei auch die Frage nach Sitzmöglichkeiten am Bermenweg Thema. Doch auch hier muss die Regierung eine abschlägige Antwort erteilen: «Mittreibendes Schwemmgut wie Baumstämme können das Mobiliar stark beschädigen.» Das Ausmass der Beschädigung hänge dabei von der Dauer der Überflutung und der Stärke der Strömung des Rheins ab.

Somit wären lediglich «hochwasserresistente Sitzgelegenheiten an geeigneten Stellen» möglich, schreibt die Regierung. Dies wolle man nun prüfen und je nachdem umsetzen.

Bermenweg bleibt kahl und versiegelt

Während der Kanton beschlossen hat, den Elsässerrheinweg über dem Bermenweg mit über 100 Bäumen und Kletterpflanzen zu begrünen, wird der untere Fussgängerweg kahl bleiben. Die Regierung erklärt, dass die Entsiegelung des Weges aufgrund der Hochwassersituation nicht möglich und das Setzen von Bäumen technisch nicht umsetzbar sei – eben aufgrund des ehemaligen Hafenareals, das sich unter dem Boden befindet.