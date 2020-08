Behörden frustriert wegen Gammelhaus in Riehen

SP-Einwohnerrat Paul Spring ist es fast peinlich, dass er eineinhalb Jahre nach seinem ersten Vorstoss nochmals beim Gemeinderat nachfragen muss, wie es um das Gammelhaus am Riehener Bluttrainweg steht (die bz berichtete). Die neusten Antworten von Gemeinderat Felix Wehrli (SVP) lassen Spring aber weiterhin ratlos zurück.

Denn Wehrli macht klar, dass der Gemeinde und dem Kanton in dieser Sache rechtlich die Hände gebunden sind. «Solange keine Gefahr von der Liegenschaft ausgeht, besteht keine Pflicht des Eigentümers, seine Liegenschaft zu renovieren. Momentan gibt es deshalb baurechtlich keine Handhabung für ein staatliches Eingreifen.» Wehrli erinnert daran, dass für das Baubewilligungsverfahren sowie die Anordnung baupolizeilicher Massnahmen der Kanton zuständig ist.

Der Liegenschaftsbesitzer hat 2011 ein Baubegehren zur Sanierung der Liegenschaft eingereicht. Dieses wurde ihm kurze Zeit später teilweise bewilligt. 2015 begannen die Bauarbeiten. Als 2017 die Baukontrolle feststellte, dass die Baustelle seit über einem Jahr stillsteht, erlosch die Baubewilligung wieder.

Liegenschaft macht Ortsbild kaputt

Noch immer wisse der Kanton nicht, weshalb der Hauseigentümer seine Liegenschaft verwahrlosen lässt. Auch kenne er dessen Absichten nicht, erklärt SVP-Politiker Wehrli. Selbst die Riehener Ortsbildkommission habe keine weitergehenden Kompetenzen als jene während des Baubewilligungsverfahrens von 2011; obschon das verwahrloste Eckhaus an prominenter Stelle heute das Ortsbild stört.

Dies kann Paul Spring nicht nachvollziehen. «Diese Liegenschaft passt doch so nicht ins Ortsbild. Es ist komisch, dass die Ortsbildkommission da nichts zu sagen hat. Vielleicht müsste man den Namen der Kommission ändern oder sie gleich ganz abschaffen», merkt Spring im Riehener Einwohnerrat spürbar genervt an. Ob der Hausbesitzer noch immer Steuern zahlt, wie dies Gemeindepräsident Hansjörg Wilde vor eineinhalb Jahren noch bejahte, will und kann Wehrli aus Datenschutzgründen nicht sagen.

3 Millionen für neue Strassenbeleuchtung

Ebenfalls ein Thema im Einwohnerrat: Riehen ersetzt entlang der Gemeindestrassen 2350 Lampen mit energiesparenden und dimmbaren LED-Leuchten. Die aktuell 20 Jahre alten Kompakt-Sparleuchten seien für ihre Zeit damals zwar energiesparend gewesen, betont Gemeinderat Daniel Hettich (LDP), in Sachen Leuchtstärke und Lichtverschmutzung hätten sie aber Mängel.

Das Licht strahle zu sehr an Stellen, an denen kein Licht benötigt wird. Mit den neuen Leuchten könnten die Strassen gezielter beleuchtet werden. In der Ausschreibung habe man mehr Wert auf die Technik als auf einen möglichst tiefen Preis gelegt, betont Hettich. Den knapp 3,1 Millionen Franken für 2600 Leuchtkörper inklusive Ersatzmaterial stimmt der Einwohnerrat ohne Gegenstimme zu.

Ein persönliches Lob für die neue Beleuchtung gibt es von Heiner Vischer (LDP). Er wohne an einer Strasse, an der die modernen LED-Leuchten schon heute in Funktion sind. «Der Unterschied ist wirklich markant. Sie strahlen viel besser und dorthin, wo sie sollen.» Nicht ganz einig ist sich der Rat aber beim Energiesparpotenzial der neuen Beleuchtung.

Jürg Sollberger (EVP) bezweifelt, dass dieses so gross sein würde wie vom Gemeinderat erhofft. Aktuell betrage der Energieverbrauch der öffentlichen Beleuchtung auf Gemeindestrassen, Fuss- und Velowegen bei 2600 Lichtpunkten jährlich rund 360000 Kilowattstunden. Alleine durch den Ersatz mit LED-Leuchten ist gemäss Gemeinderat mit einer Energieeinsparung von jährlich rund 85000 Kilowattstunden zu rechnen.