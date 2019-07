140'000 Franken gehen an die Produktionsfirma Mira Film Basel für das Dokumentarfilmprojekt «Football inside» des Zürcher Filmemachers Michele Cirigliano. Dies ist einer am Dienstag von der Kulturabteilung des Basler Präsidialdepartementes publizierten Liste zu entnehmen.

Mit 110'000 Franken unterstützt wird die Basler Soap Factory GmbH für das Projekt «Deal with the Devil» von Olivier Joliat und Matthias Willi. Sie zeichnen die einzigartige Karriere des Basler Musikers Manuel Gagneux nach, der in New York als eigenwilliger Black Metal-Interpret mit «Zeal & Ardor» durchstartete.

Die restlichen Beiträge zwischen 15'000 und 40'000 Franken gehen an neun weitere Projekte. Neben Herstellungsbeiträgen an konkrete Projekte befinden sich darunter auch Drehbuchbeiträge für Projekte im frühen Stadium.