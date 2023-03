Beizerwechsel Riehener Landgasthof erhält neuen Pächter: Betreiber der «Safranzunft» übernehmen Das Traditionslokal im Riehener Dorfkern kommt in neue Hände: Ab 2024 wirtet hier die Groupe Oniro, die in der Stadt unter anderem die «Safranzunft» oder die «Brauerei» betreibt. Der Landgasthof soll zu einem in der ganzen Region bekannten Treffpunkt werden.

Neuanfang: Der Landgasthof Riehen soll modernisiert und im Frühjahr 2024 neu eröffnet werden. Bild: Kenneth Nars

Nach jahrelangem Rechtsstreit und entsprechenden Unsicherheiten soll der Riehener Landgasthof nun eine langfristige neue Pächterin erhalten: Die Groupe Oniro, die in Basel mehrere bekannte Beizen betreibt, wird ab Frühjahr 2024 das Traditionslokal im Riehener Dorfkern übernehmen. Dies geht aus einer Mitteilung der Gemeinde hervor.

Der Landgasthof existiert seit 70 Jahren und befindet sich im Eigentum der Gemeinde Riehen. Seit 2019 führt die Berest-Gruppe das Restaurant in deren Auftrag als Übergangslösung; dies noch bis Ende 2023.

Auch die «in die Jahre gekommenen Hotelzimmer» werden modernisiert

Die Groupe Oniro strebt im Hotel/Restaurant nun einen Neuanfang an. Das Lokal soll in der Region bekannter und zu einem Begegnungsort für Jung und Alt werden, heisst es in der Mitteilung. Die Menükarte lehnt sich an diejenige des eigenen Restaurants «Brauerei» im Wettststeinquartier an. Es werden demnach gutbürgerliche und innovative Gerichte serviert. Auch «die in die Jahre gekommenen Hotelzimmer» würden modernisiert.

Die Groupe Oniro ist in der Stadt eine bekannte Playerin: Flaggschiff ist die «Safranzunft» mitten in der Grossbasler Altstadt, daneben führt die Gruppe die «Brauerei», das «Rhin Bleu» am Rheinufer in der Breite sowie das Bistro im Kunstmuseum.

Ex-Wirt versuchte, bei der Gemeinde Geld einzutreiben

Die Gemeinde Riehen war zuletzt im Zusammenhang mit dem Landgasthof in einen Rechtsstreit verwickelt: Der ehemalige Pächter Pierre Buess hatte diese nach seinem Abgang 2019 auf rund 390'000 Franken betrieben. Es ging dabei um von ihm gekaufte Bilder, erzielte Voraus-Umsätze für seinen Nachfolger und vereinbarte, aber wieder rückgängig gemachte Mietzinssenkungen.

Das Basler Zivilgericht wies im Spätsommer 2022 eine Klage des Promiwirts gegen die Gemeinde zur Zahlung von 170'000 Franken ab. Darauf schrieb die Gemeinde den Landgasthof neu aus. Nun soll diese Geschichte ein gutes Ende finden.