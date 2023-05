Bekleidung Basler Polizei erhält neue Uniformen und so sehen sie aus – der alte Bobby-Helm erfährt ein Revival Bis im Juli erhalten sämtliche rund 700 Basler Polizistinnen und Polizisten neue Kleider. Die Kosten der Umrüstung belaufen sich auf 1,1 Millionen Franken.

So sieht die neue Uniform der Basler Polizei aus. Zvg Polizei BS

Die rund 700 Korps-Angehörigen der Basler Kantonspolizei erhalten neue Uniformen. Ab Dienstag, dem 30. Mai, werden sie sukzessive mit der neuen Bekleidung ausgerüstet, heisst es in einer Mitteilung der Polizei vom Pfingstmontag. Mitte Juli soll die Umrüstung abgeschlossen und alle Einsatzkräfte mit der neuen Bekleidung unterwegs sein.

Die neue Uniform soll funktionaler sein. Wo immer möglich, bestehe diese aus Stoffen, die schnell trocknen und atmungsaktiv sowie geruchshemmend seien; auch habe man an vielen Orten mit elastischen Stoffen gearbeitet, um die Bewegungsfreiheit der Polizistinnen und Polizisten zu verbessern.

Neue Uniform wird vielfältiger

Der Bobby-Helm kommt nur für repräsentative Zwecke zum Einsatz. Zvg Polizei BS

Neben Hosen, Langarmhemden, Polo-Shirts und einer Softshell-Jacke gehört auch eine leuchtfarbige Kälte- und Regenschutzjacke zur Ausrüstung. Bei repräsentativen Einsätzen – wie beispielsweise an der Fasnacht – tragen die Polizistinnen und Polizisten sowie die Sicherheitsassistentinnen und -assistenten eine neue Schirmmütze oder den nach historischem Vorbild neu produzierten Basler Bobby-Helm.

Die bisherige Uniform genüge in vielerlei Hinsicht heutigen Anforderungen nicht mehr. Einzelne Bestandteile seien über zwanzig Jahre alt. Die Kosten der neuen Uniform belaufen sich auf 1,1 Millionen Franken. Produziert wurden die rund 18 000 Textilteile und 2000 Kopfbedeckungen in Europa, heisst es in der Mitteilung weiter.